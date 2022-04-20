Renault в мае представит водородный автомобиль — журнал За рулем

Renault в мае представит водородный автомобиль

У новинки будет двигатель внутреннего сгорания, потребляющий водород. По заявлению производителя, он намного экологичнее бензиновых и дизельных моторов.

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Через месяц, 19 мая, Renault представит прототип автомобиля с двигателем, работающим на сжигании водорода. По случаю анонса французская компания распространила новое промофото с фрагментом концепткара — это оконная рамка с нанесенной на нее подсвечиваемой эмблемой. Напомним, в феврале Renault показала элементы передней части кузова экспериментальной машины.

Обычно водород используется в силовых установках с топливными ячейками, где путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, питающее тяговые электродвигатели. В новой разработке Renault предложит принципиально иной подход — двигатель внутреннего сгорания, потребляющий водород в качестве горючего. Плюсы перед топливными ячейками — ниже себестоимость и проще конструкция, преимущество относительно бензиновых и дизельных двигателей — экологичность, поскольку побочными продуктами являются чистый водяной пар и небольшое количество частиц сгорания масла, используемого для смазки трущихся частей.

Renault в мае представит водородный автомобиль

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Заметим, что с потребляющими водород ДВС последние пару лет экспериментирует и Toyota — в 2021 году она построила рабочие прототипы на базе Corolla и Yaris, их тестируют на гоночных трассах в Японии. 1,6-литровый двигатель от GR Yaris в этих машинах адаптирован под потребление Н2.

Также в начале нулевых годов водородные двигатели внутреннего сгорания проектировала немецкая BMW — в 2002–2007 гг. компания изготовила прототипы с такими агрегатами на базе представительских седанов 7-й серии поколений E38 и E65.

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