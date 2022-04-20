General Motors уходит из России навсегда. И запчасти тоже

Поставки прекратятся полностью, а все сотрудники будут уволены.

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Уход американского концерна из РФ вполне закономерен. Сначала из-за спада продаж им в 2015 году был закрыт, а затем и продан завод в России. Теперь американское правительство запретило ввозить в нашу страну автомобили, не оставив General Motors выбора. И это первый автопроизводитель, который не просто приостановил деятельность в России, а покидает рынок страны.

Прекращаются поставки не только автомобилей, но и запчастей, что вызовет на рынке ажиотаж — люди начнут скупать запчасти и расходники впрок. Также концерн увольняет всех своих сотрудников, работавших в России.

Потери уходящего концерна невелики. Например, в этом году GM продал всего 266 автомобилей Chevrolet и 162 Кадиллака. В России явно предпочитают европейских и японских представителей премиального (и не премиального) сегмента.

«GM принял решение о расширении мер по остановке операционной деятельности в России», — говорится в сообщении концерна.

Из-за сбоев поставок комплектующих на конвейеры и дефицита запчастей в России будут временно выпускать устаревшие автомобили, для которых не нужны поставки из-за рубежа.

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Фото: Антон Ваганов/ТАСС