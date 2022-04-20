В МВД рассказали, как распознать нетрезвых и наркоманов за рулем

Для инспекторов ГИБДД выпустили специальное пособие, где рассказано, как по поведению водителя определить, что он употребил.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России и столичный центр наркологии разработали пособие для полицейских по выявлению нетрезвых водителей. Со 100-страничным документом ознакомился «Коммерсант».

Описывая общие принципы по выявлению нетрезвых водителей, авторы рекомендуют усиливать наряды ДПС в праздничные дни. Это 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта, а также во время профессиональных праздников, в частности Дня шахтера (28 августа) и Дня пограничника (28 мая), а также местных региональных праздников.

Также инспекторам рекомендовано пристально следить за ростом безработицы в отдельных регионах, поскольку это зачастую приводит к увеличению пьяных за рулем.

Среди характерных черт поведения пьяных водителей приводятся такие:

«виляние» в пределах полосы

движение без ближнего света

езда «с сильно заниженной скоростью»

«замедленная реакция на сигналы светофора»

резкое изменение стиля вождения при виде наряда ДПС.

Известно также, что нетрезвые водители становятся чрезмерно аккуратными и осторожными. А из-за плохого восприятия обстановки останавливаются они резко или слишком близко, или очень далеко от линии остановки. 28% аварий с водителями, имеющими признаки опьянения, совершается на автомобилях ВАЗ, 11% —Toyota, 6% — Hyundai.

Как выявить наркомана

Сужение зрачков, вялая реакция на освещение и выраженная сонливость могут означать употребление наркотиков опиоидной группы (героина, морфина и т. д.). Могут быть следы на венах, на которые иногда искусственно наносятся ожоги (чтобы скрыть следы инъекций).

Чрезмерная веселость, смешливость, общительность, повышенная чувствительность к свету могут означать употребление каннабиодов (марихуаны, гашиша и т. д.).

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У потребителей кокаина могут наблюдаться подъем настроения, повышенная говорливость и желание спорить, а также кожные расчесы, вызванные ощущением ползания по телу насекомых.

После употребления синтетических катинонов (солей) могут появляться спазмы жевательной мускулатуры, приводящие к ограничению речи и скрежету зубов.

При немедицинском употреблении лекарств, содержащих бензодиазепины и барбитураты (фенобарбитал и т. д.), кожа становится бледной, появляются нечеткая речь, пошатывания при ходьбе.

Если автомобилист всматривается, как будто видит отсутствующие предметы, стряхивает с себя невидимые объекты, пытается спрятаться, то, скорее всего, он употребил галлюциногены.

Накануне длинных майских выходных ГИБДД усилит работу по профилактике правонарушений.

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