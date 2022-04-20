В МВД рассказали, как распознать нетрезвых и наркоманов за рулем — журнал За рулем

В МВД рассказали, как распознать нетрезвых и наркоманов за рулем

Для инспекторов ГИБДД выпустили специальное пособие, где рассказано, как по поведению водителя определить, что он употребил.

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Научный центр безопасности дорожного движения МВД России и столичный центр наркологии разработали пособие для полицейских по выявлению нетрезвых водителей. Со 100-страничным документом ознакомился «Коммерсант».

Описывая общие принципы по выявлению нетрезвых водителей, авторы рекомендуют усиливать наряды ДПС в праздничные дни. Это 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта, а также во время профессиональных праздников, в частности Дня шахтера (28 августа) и Дня пограничника (28 мая), а также местных региональных праздников.

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Также инспекторам рекомендовано пристально следить за ростом безработицы в отдельных регионах, поскольку это зачастую приводит к увеличению пьяных за рулем.

Среди характерных черт поведения пьяных водителей приводятся такие:

  • «виляние» в пределах полосы
  • движение без ближнего света
  • езда «с сильно заниженной скоростью»
  • «замедленная реакция на сигналы светофора»
  • резкое изменение стиля вождения при виде наряда ДПС.

Известно также, что нетрезвые водители становятся чрезмерно аккуратными и осторожными. А из-за плохого восприятия обстановки останавливаются они резко или слишком близко, или очень далеко от линии остановки. 28% аварий с водителями, имеющими признаки опьянения, совершается на автомобилях ВАЗ, 11% —Toyota, 6% — Hyundai.

Как выявить наркомана

Сужение зрачков, вялая реакция на освещение и выраженная сонливость могут означать употребление наркотиков опиоидной группы (героина, морфина и т. д.). Могут быть следы на венах, на которые иногда искусственно наносятся ожоги (чтобы скрыть следы инъекций).

Чрезмерная веселость, смешливость, общительность, повышенная чувствительность к свету могут означать употребление каннабиодов (марихуаны, гашиша и т. д.).

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У потребителей кокаина могут наблюдаться подъем настроения, повышенная говорливость и желание спорить, а также кожные расчесы, вызванные ощущением ползания по телу насекомых.

После употребления синтетических катинонов (солей) могут появляться спазмы жевательной мускулатуры, приводящие к ограничению речи и скрежету зубов.

При немедицинском употреблении лекарств, содержащих бензодиазепины и барбитураты (фенобарбитал и т. д.), кожа становится бледной, появляются нечеткая речь, пошатывания при ходьбе.

Если автомобилист всматривается, как будто видит отсутствующие предметы, стряхивает с себя невидимые объекты, пытается спрятаться, то, скорее всего, он употребил галлюциногены.

Фото: Depositphotos

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