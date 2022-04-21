Сколько водители зарабатывают в такси? Есть ответ

Доходы таксистов в больших городах выросли, но в малых — снизились.

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По итогам 2021 года в городах-миллионниках России водитель такси в среднем зарабатывал 83 тысячи рублей в месяц, в городах с населением менее 100 тысяч человек — 15 тысяч рублей в месяц. Такую информацию опубликовало издание РБК со ссылкой на ежегодное исследование Аналитического центра при Правительстве России.

Для сравнения: шоферы в мегаполисах в 2019-м имели 77 тыс. руб./мес., а в небольших городках — 36 тыс. руб./мес. Данных по заработкам в 2020-м у аналитического центра нет, поскольку в тот год на таксомоторных перевозках негативно отразились ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Количество занятых на постоянной основе в сфере такси в РФ в прошлом году составляло 575 тысяч человек, рост относительно 2020 года — +3,4%. «Таксовавших» в качестве подработки в 2021-м было 139 тысяч человек, динамика +29%.

Общий оборот легального рынка такси по всей стране в прошлом году составил 820 млрд рублей (+27% по сравнению с 2020-м и +16% относительно 2019-го). Из указанной суммы 650 млрд рублей — это заработок легальных таксистов, около 166 млрд рублей — доходы таксопарков и агрегаторов.

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Отдельно подсчитан оборот нелегального рынка такси в 2021-м — 157 млрд рублей.

По доле в доходах среди агрегаторов с наибольшим отрывом в прошлом году лидировало «Яндекс.Такси» (66%), далее — «Ситимобил» (8,3%), «Максим» (7%), ГК «Везет» (7%) и Gett (6,6%).

В 2022 году на состояние рынка таксомоторных перевозок глубоко повлияют вызванный санкциями резкий рост стоимости автомобилей, запасных частей и полисов ОСАГО, а также подорожание лизинговых программ для таксопарков и уход с рынка некоторых агрегаторов (DiDi покинул российский рынок в марте, Gett готовится уйти, «Ситимобил» продаст свои активы в РФ местной компании).

Россияне стали реже пользоваться такси и личным авто. Зато затраты на общественный транспорт увеличились.

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