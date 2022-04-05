Это выяснилось в ходе изучения трат граждан, причем затраты на общественный транспорт увеличились.

В январе-марте люди сократили расходы на такси и личные автомобили, увеличив при этом затраты на общественный транспорт, к такому выводу пришли в банке «Русский стандарт», на чье исследование ссылается ТАСС.

Специалисты изучили траты клиентов в категории «транспорт». Первое место в рейтинге, в зависимости от количества операций по картам, занимает общественный транспорт, на него пришлось 38% всех платежей в рассматриваемой категории, причем в первом квартале этого года количество таких операций выросло на 6%.

Работодатели потихоньку возвращают сотрудников в офисы — это могло стать одной из причин такого роста. Второе место заняла оплата топлива, ее доля в общем объеме трат на транспорт составила 32%. Причем количество операций по картам в этой категории снизилось на 18% относительно 2021 года. Хотя, возможно, что на фоне отмены масочного режима в 2022 году и карантинных ограничений россияне стали меньше опасаться за свое здоровье и чаще ездить в метро, на автобусах, трамваях. Как правило, это быстрее. В среднем одна заправка в первом квартале этого года обходилась клиентам «Русского стандарта» в 1325 рублей.

На услуги такси в первом квартале пришлось 30% всех операций в категории «транспорт», хотя спрос на них снизился на 16%. Средний чек на такси в первом квартале 2022 года составил 313 рублей.

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Только 7% клиентов банка оплачивают расходы на транспорт наличными, остальные пользуются банковской картой. 34% респондентов назвали своими основными транспортными расходами по банковской карте оплату бензина. Еще 25% — оплату пластиковой банковской картой за проезд общественным транспортом или такси.

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Эксперты банка изучили все операции по картам банка в сегментах АЗС, «общественный транспорт» и «такси» с января по март 2022 года, а также с января по март 2021 года. В дополнение были проведены опросы клиентов кредитной организации.

К похожему выводу пришли Аналитический центр НАФИ и экспертный центр «Движение без опасности», проведя опрос среди водителей.

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Фото: Юлия Косолапова/Unsplash