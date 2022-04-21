Nissan окончательно отказался от Datsun

От решения закрыть Datsun до выпуска последнего экземпляра автомобиля под этой маркой прошло два с половиной года.

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Nissan Motor полностью закрыл производство автомобилей бюджетной марки Datsun. Единственной страной, где их делали и предлагали до сих пор, была Индия.

В последнее время выпускали только один продукт Datsun — это субкомпактный пятидверный хэтчбек redi-GO, который вышел в 2016 году. Машина оснащалась бензиновыми моторами объемом 0,8 или 1,0 л, мощностью 54 и 68 л.с. соответственно. Прощальный экземпляр Datsun redi-GO покинул ворота автозавода Nissan Motor в Ченнаи на днях (конкретная дата не уточняется).

Datsun redi-GO

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Напомним, марка Datsun — историческая, изначально она была основана в 1914 году и просуществовала до 1986 года. В 2012 году владелец прав на бренд, концерн Nissan, принял решение возродить марку и продавать под ней на развивающихся рынках дешевые автомобили. Datsun «перезапустили» в 2014 году — целевыми рынками для него стали Россия, Индия, Индонезия и ЮАР.

Nissan рассчитывал продавать в мире каждый год по 200 тысяч Датсунов, однако в конце 2019 года стало известно, что проект закроют. Официально — в рамках политики оптимизации затрат, поскольку Датсуны не вышли на предполагавшиеся показатели продаж и не приносили большой прибыли. По неофициальной же версии, Datsun «усыпили» из-за того, что его возрождение тесно ассоциировалось с опальным экс-главой Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном.

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В России под этой маркой выпускали седан on-Do и хэтчбек mi-Do, созданные на базе Lada Kalina/Granta. Последний экземпляр Datsun на АВТОВАЗе собрали еще в декабре 2020-го.

В Индии и Индонезии делали субкомпактное семейство Datsun Go/Go+/Cross, построенное на базе Nissan Micra K13 2010 года, отдельно на индийском заводе собирали еще и упомянутый выше хэтчбек redi-GO на базе CMF-A.

В Nissan говорят, что высвободившиеся мощности завода в Ченнаи используют для наращивания выпуска популярного кроссовера Magnite, который, к слову, изначально проектировался под бренд Datsun, но при выходе на рынок получили марку Nissan.