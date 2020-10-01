Nissan Magnite: крохотный кроссовер для молодых

Его длина — менее четырех метров, создан для развивающихся рынков. Продажи сначала стартуют в Индии, а потом он появится и в других странах.

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Nissan Magnite (от «магнитный» и «зажигать») — маленький современный городской кроссовер, по сравнению с которым даже малолитражный Juke кажется большим.

«Ловкий и полный юношеской энергии. От передней решетки до задних фонарей этот внедорожник сохраняет ощущение динамичного движения, даже когда он стоит на месте », — говорится в презентации нового кроссовера.

Но не стоит позволять миниатюрным размерам машины обмануть вас, заставив поверить, что это простенький автомобиль — от светодиодных фар до беспроводного зарядного устройства — Magnite довольно высокотехнологичный кроссовер для своего сегмента.

В начале этого года мы видели концепткар, и серийная версия машины выглядит почти так же, за исключением более спокойной решетки радиатора без блестящих акцентов внутри, нижней части переднего бампера со встроенной защитной пластиной, иного заднего диффузора и новой графики фар и фонарей.

Небольшие отличия (по сравнению с концептом) есть и внутри: в вентиляционных отверстиях немного иной рисунок и чуть иначе «встала» 8-дюймовая мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, расположенная посередине передней панели, над элементами управления. Пожалуй, еще более рельефно выражен и «уголок» на центральной консоли, где располагается селектор передач.

Nissan заявляет, что у Magnite лучшее в сегменте пространство для ног для задних пассажиров (700 мм), а также внушительный 336-литровый багажник, который можно увеличить, сложив задние сиденья в соотношении 60:40.

За трехспицевым рулевым колесом на водителя смотрит 7-дюймовый ЖК-дисплей панели управления, у Magnite также есть кнопка запуска, электрические стеклоподъемники, складывающиеся боковые зеркала, а также большой подлокотник между передними сиденьями.

Построенный на платформе CMF-A, как и Renault Triber, Magnite оснащен новым 1-литровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 95 л.с., который сочетается с вариатором. Ожидается, что безнаддувный литровый бензиновый агрегат также появится в варианте начального уровня и будет показывать мощность в 70 л.с. и агрегатироваться 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Дорожный просвет Magnite довольно солидный и составляет 205 мм (для сравнения, у Juke всего 180 мм), автомобиль оснащен системой помощи при трогании с горы, камерой с обзором на 360 градусов, круиз-контролем и т.д. — полный список оборудования подробно представят перед поступлением в продажу в Индии в начале следующего года.

Собирать новинку будут на заводе Renault-Nissan-Mitsubishi в городе Ченнай (Индия).

По стилистике автомобиля видно его родство с маркой Datsun, и кроссовер действительно сначала разрабатывали для этого дочернего бренда. Но план реструктуризации Nissan предусматривает постепенное свертывание бюджетной марки, Россию она уже покинула, поэтому автомобиль выпущен под основным брендом автопроизводителя.

Фото: Nissan