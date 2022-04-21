Правительство отменило контроль для фур с товарами первой необходимости

Это временная мера на период санкций, она будет действовать до 1 сентября.

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На автомобильных пунктах пропуска через государственную границу России временно отменяется весогабаритный контроль для транспорта, который ввозит лекарства, продукты и предметы первой необходимости.

Мера будет действовать до 1 сентября 2022 года и позволит сократить время доставки важных грузов в Россию и обеспечить достаточное количество необходимых товаров в магазинах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Госконтроль за международными автомобильными перевозками в пунктах пропуска появился у правительства благодаря закону, принятому в середине апреля.

«Прохождение пунктов пропуска станет занимать меньше времени, ускорятся и логистические процессы, а значит, востребованная людьми продукция быстрее поступит в магазины», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня на заседании правительства.

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Сегодня в условиях внешнего давления необходимо обеспечить беспрепятственный ввоз в нашу страну социально значимой продукции, подчеркнул премьер.

В России разрешили временно выпускать устаревшие модели автомобилей.

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Фото: Евгений Леонов/ТАСС