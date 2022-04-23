Наша Niva - автомобиль для охоты, рыбалки и других хобби

Однажды съехав с асфальта и преодолев то, что казалось непреодолимым, ты уже никогда не забудешь этих ощущений, отмечают нивоводы.

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АВТОВАЗ выпустил видеоролик о своей Ниве, которая становится помощником во многих хобби.

Владельцы настолько в нее влюблены, что ставят разработку Нивы в один ряд с русским балетом и полетом человека в космос. Для охоты лучшего автомобиля не найти, отмечает Вячеслав Шумилин, который владеет отечественным внедорожником более 20 лет.

Профессиональный фотограф Антон Чернявский тоже давно оценил проходимость автомобиля. Ему, чтобы сделать заветный кадр, приходится преодолевать такие преграды, с которыми справится исключительно Нива.

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Игорь — владелец студии тюнинга автомобилей из Самары. Его работы можно увидеть по всей России. Для него Нива автомобиль для города, он ухитряется так принарядить автомобиль, что он выглядит почти как иномарка. Цели и задачи у этих людей разные, но все нивоводы отмечают: главный успех Нивы — в ее доступности, проходимости и простоте!

Прекрасно иллюстрирует историю появления Нивы старый документальный фильм «Рожденный на ВАЗе», рекомендуем посмотреть.

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Видео: YouTube