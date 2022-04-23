Наша Niva — автомобиль для охоты, рыбалки и других хобби — журнал За рулем

Наша Niva - автомобиль для охоты, рыбалки и других хобби

Однажды съехав с асфальта и преодолев то, что казалось непреодолимым, ты уже никогда не забудешь этих ощущений, отмечают нивоводы.

Материалы по теме
Ниву первых годов выпуска восстановили в идеал (видео)

АВТОВАЗ выпустил видеоролик о своей Ниве, которая становится помощником во многих хобби.

Владельцы настолько в нее влюблены, что ставят разработку Нивы в один ряд с русским балетом и полетом человека в космос. Для охоты лучшего автомобиля не найти, отмечает Вячеслав Шумилин, который владеет отечественным внедорожником более 20 лет.

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству

Профессиональный фотограф Антон Чернявский тоже давно оценил проходимость автомобиля. Ему, чтобы сделать заветный кадр, приходится преодолевать такие преграды, с которыми справится исключительно Нива.

Материалы по теме
АВТОВАЗ начал выпуск упрощенных моделей

Игорь — владелец студии тюнинга автомобилей из Самары. Его работы можно увидеть по всей России. Для него Нива автомобиль для города, он ухитряется так принарядить автомобиль, что он выглядит почти как иномарка. Цели и задачи у этих людей разные, но все нивоводы отмечают: главный успех Нивы — в ее доступности, проходимости и простоте!

  • Прекрасно иллюстрирует историю появления Нивы старый документальный фильм «Рожденный на ВАЗе», рекомендуем посмотреть.
  • «За рулем» теперь можно читать и в Viber.

Видео: YouTube

Наше новое видео
Лада Веста: на каких опциях можно сэкономить?
Лучшие полноприводные кроссоверы — большой тест «За рулем»
Isuzu против Mitsubishi: тест настоящих японских внедорожников

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров428
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: