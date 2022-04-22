КАМАЗ и МАЗ будут сотрудничать — журнал За рулем

КАМАЗ и МАЗ будут сотрудничать

Россия и Белоруссия решили углубить кооперационное сотрудничество в сфере импортозамещения.

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Глава КАМАЗа Сергей Когогин принял участие в обсуждении усиления сотрудничества России и Белоруссии, которое состоялось в Минске. Там встретились замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов и министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.

Власти двух стран намерены углублять сотрудничество, в том числе в сфере импортозамещения.

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Стороны подтвердили, что взаимно заинтересованы в углублении кооперационного взаимодействия по разным направлениям — в производстве автокомпонентов, узлов, агрегатов и микроэлектроники, используемой при изготовлении грузового и пассажирского транспорта двух стран.

Российская делегация посетила индустриальный парк «Великий камень», где в Белоруссии разрабатываются новые технологии. На Минском автомобильном заводе состоялось совещание по перспективам сотрудничества МАЗа и КАМАЗа.

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Детали договоренностей не разглашаются, но, кроме всего прочего, автогиганты объединят усилия по созданию беспилотных машин и интеллектуальных систем.

Напомним, Белоруссия и РФ на протяжении пяти лет (с 2011-го по 2016-й) пытались реализовать проект по созданию альянса КАМАЗа и МАЗа, но он так и не сдвинулся с мертвой точки. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в какой-то момент фактически наложил вето на планы по объединению атвогигантов, так как посчитал, что КАМАЗ подомнет под себя МАЗ. Похоже, в сложных условиях экономических санкций взаимодействовать автогигантам все же придется.

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