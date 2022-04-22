Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ

Уже совсем скоро этот автомобиль с внешностью внедорожника появится в дилерских центрах.

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На заводе в Тульской области стартовало производство нового кроссовера с внедорожной внешностью — Haval Dargo. Сборка ведется по полному циклу — со сваркой и окраской кузова.

Этот автомобиль построен на платформе L.E.M.O.N., на которой создавался и популярный недорогой кроссовер Haval Jolion, продающийся по цене от 2,4 млн рублей. Можно предположить, что новинка будет стоить примерно столько же, и за счет своего дизайна может стать бестселлером марки.

Оснащаться Dargo в России будет 2-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Оснащение даже в базовых комплектациях обещает быть богатым — Haval позиционируется как бренд премиальных автомобилей. Например, в оснащение будут входить адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора.

Узнать больше о кроссовере Haval Dargo можно здесь.

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Фото: Haval