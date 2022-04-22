Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ — журнал За рулем

Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ

Уже совсем скоро этот автомобиль с внешностью внедорожника появится в дилерских центрах.

Материалы по теме
Haval F7 2022: все изменения и 2 претензии

На заводе в Тульской области стартовало производство нового кроссовера с внедорожной внешностью — Haval Dargo. Сборка ведется по полному циклу — со сваркой и окраской кузова.

Этот автомобиль построен на платформе L.E.M.O.N., на которой создавался и популярный недорогой кроссовер Haval Jolion, продающийся по цене от 2,4 млн рублей. Можно предположить, что новинка будет стоить примерно столько же, и за счет своего дизайна может стать бестселлером марки.

Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству

Оснащаться Dargo в России будет 2-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ

Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ

Материалы по теме
Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?

Оснащение даже в базовых комплектациях обещает быть богатым — Haval позиционируется как бренд премиальных автомобилей. Например, в оснащение будут входить адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора.

  • Узнать больше о кроссовере Haval Dargo можно здесь.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Haval

Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ

Уже совсем скоро этот автомобиль с внешностью внедорожника появится в дилерских центрах.

Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ — фото 1328903Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ — фото 1328904Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ — фото 1328905Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ
Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ

Уже совсем скоро этот автомобиль с внешностью внедорожника появится в дилерских центрах.

Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ — фото 1328903Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ — фото 1328904Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ — фото 1328905Haval начал выпуск нового кроссовера в РФ
Наше новое видео
Лада Веста: на каких опциях можно сэкономить?
Лучшие полноприводные кроссоверы — большой тест «За рулем»
Isuzu против Mitsubishi: тест настоящих японских внедорожников

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1039
Оцените материал
2:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: