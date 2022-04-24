Этот номерной знак продали за 700 млн рублей — журнал За рулем

Этот номерной знак продали за 700 млн рублей

При этом сочетание букв и цифр на нем кажется совершенно обычным.

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Кто-то заплатил на аукционе «Самые благородные номера» в Дубае 9,5 млн долларов (712,5 млн рублей) за автомобильный номерной знак «AA8».

Там же были проданы за невероятные суммы и другие номерные знаки: «F55» и «V66» — по 1,08 милн долларов за каждый (81 млн рублей), «Y66» — за 1,03 млн долларов (77 млн рублей).

Этот номерной знак продали за 700 млн рублей

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Участники аукциона торговались и за номера мобильных телефонов, самым дорогим среди которых оказался «054 999 9999». Его купили за 1,4 млн долларов (105 млн рублей).

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На этой неделе проводится второй благотворительный аукцион «Самые благородные числа», который соберет еще больше средств для кампании «Один миллиард блюд». На аукционе будут торговаться пять автомобильных номерных знаков Абу-Даби — 2, 11, 20, 99 и 999, а также пять красивых телефонных номеров.

  • В США программист решил перехитрить систему и зарегистрировал номер NULL (на языке программирования это — отсутствие значения), чтобы не платить штрафы, но система повесила на него все штрафы за нарушения машин с нечитаемыми номерами.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Bugatti, YouTube

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