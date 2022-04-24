Этот номерной знак продали за 700 млн рублей

Кто-то заплатил на аукционе «Самые благородные номера» в Дубае 9,5 млн долларов (712,5 млн рублей) за автомобильный номерной знак «AA8».
Там же были проданы за невероятные суммы и другие номерные знаки: «F55» и «V66» — по 1,08 милн долларов за каждый (81 млн рублей), «Y66» — за 1,03 млн долларов (77 млн рублей).
Участники аукциона торговались и за номера мобильных телефонов, самым дорогим среди которых оказался «054 999 9999». Его купили за 1,4 млн долларов (105 млн рублей).
На этой неделе проводится второй благотворительный аукцион «Самые благородные числа», который соберет еще больше средств для кампании «Один миллиард блюд». На аукционе будут торговаться пять автомобильных номерных знаков Абу-Даби — 2, 11, 20, 99 и 999, а также пять красивых телефонных номеров.
- В США программист решил перехитрить систему и зарегистрировал номер NULL (на языке программирования это — отсутствие значения), чтобы не платить штрафы, но система повесила на него все штрафы за нарушения машин с нечитаемыми номерами.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Bugatti, YouTube