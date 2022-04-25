Новую информацию о перспективах дальнейшего участия Renault в капитале АВТОВАЗа опубликовал Телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на инсайдеров.
Среди более вероятных сценариев — Renault продаст свою долю акций российскому юрлицу, причем сделка будет оформлена как передача в управление. То есть сам факт отчуждения перенесут в неопределенное будущее, возможно, потом все откатят назад. В любом случае, детали договора обнародуют вряд ли.
По информации этого Телеграм-канала, нынешний глава АВТОВАЗа француз Николя Мор покинул Россию, а на предприятие ищут нового гендира. Среди вероятных кандидатов — Михаил Рябов, исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок АВТОВАЗа. Также по информации источников, переговоры с французами затянулись потому, что один очень высокопоставленный участник этих переговоров пытается выторговать приемлемые условия спасения своих французских активов, в обмен на приемлемые условия ухода Renault из России.
В настоящее время Renault владеет российским автогигантом совместно с «Ростехом» — через фирму «Лада Авто Холдинг». Доли поделены в пропорции 68% на 32% в пользу французов.
- О том, что долю Renault в АВТОВАЗе может выкупить один из китайских автоконцернов, ранее сообщало агентство ТАСС.
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