Кто выкупит долю Renault в АВТОВАЗе — новая версия — журнал За рулем

Кто выкупит долю Renault в АВТОВАЗе — новая версия

Слухи о том, что это сделают китайцы, многим показались малоубедительными. Новая версия — куда более реалистична.

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Новую информацию о перспективах дальнейшего участия Renault в капитале АВТОВАЗа опубликовал Телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на инсайдеров.

Среди более вероятных сценариев — Renault продаст свою долю акций российскому юрлицу, причем сделка будет оформлена как передача в управление. То есть сам факт отчуждения перенесут в неопределенное будущее, возможно, потом все откатят назад. В любом случае, детали договора обнародуют вряд ли.

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По информации этого Телеграм-канала, нынешний глава АВТОВАЗа француз Николя Мор покинул Россию, а на предприятие ищут нового гендира. Среди вероятных кандидатов — Михаил Рябов, исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок АВТОВАЗа. Также по информации источников, переговоры с французами затянулись потому, что один очень высокопоставленный участник этих переговоров пытается выторговать приемлемые условия спасения своих французских активов, в обмен на приемлемые условия ухода Renault из России.

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В настоящее время Renault владеет российским автогигантом совместно с «Ростехом» — через фирму «Лада Авто Холдинг». Доли поделены в пропорции 68% на 32% в пользу французов.


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