Официально: производство Уралов в РФ сохранят

У ИМЗ проблемы с закупкой деталей и экспортом готовой продукции, но при помощи Казахстана эту проблему решат.

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Принадлежащий компании Ural Motorcycles Ирбитский мотозавод (ИМЗ) не закроют — он продолжит выпуск мотоциклов. Об этом официально сообщила администрация города Ирбита Свердловской области по результатам встречи мэра Николая Юдина с гендиректором ИМЗ Владимиром Курмачевым.

Планируемое создание производства Уралов в Петропавловске (Казахстан) лишь дополнит ИМЗ, а не заменит его. Техника казахстанского производства будет поставляться в страны, куда экспорт из России сейчас запрещен в связи с санкциями. ИМЗ же сохранит выпуск мотоциклов для других направлений и внутреннего российского рынка.

«Мы давно уже хотели открыть такое подразделение [в Казахстане]. Это же распространенная схема у производителей автомобилей и мотоциклов. Ни у кого не вызывает вопросов информация о том, что автомобильная компания открыла сборку в Калуге или еще где-то. Так и здесь: все то же самое. Раз сегодня есть проблемы, связанные с поставками нашей продукции в некоторые страны, вот мы и хотим попробовать создать в Казахстане нашу сборку», — приводит слова Курмачева пресс-служба администрации Ирбита.

Мотоцикл Ural Gear-Up 2022 модельного года

Мотоцикл Ural Gear-Up 2022 модельного года

Здесь надо заметить, что экспорт из России сегодня запрещен в США, Евросоюз, Австралию и Японию. На эти страны приходится львиная доля сбыта Уралов. Иными словами, сборка на ИМЗ сохранится в символических количествах. То есть в целом верна распространенная ранее журналом «Эксперт» информация о том, что ИМЗ переориентируют на выпуск рам и элементов корпуса, которые впоследствии будут перевозить в Петропавловск — и там дособирать в готовые мотоциклы.

На ИМЗ массовых сокращений не планируется — из коллектива в 120 человек уволят пятерых. В настоящее время из-за временного сокращения объемов выпуска часть работников находится в плановых отпусках, часть переведена на две трети занятости. При этом почти половина коллектива трудится в обычном режиме. Среди недавних успехов завода: на прошлой неделе очередной контейнер с техникой был отправлен на экспорт в Китай.

За 2021 год ИМЗ отгрузил заказчикам не 2400 мотоциклов, как сообщалось ранее, а вдвое меньше — 1150. План на 2022 год составляет 1300 единиц техники.

«Урал» — это классические мотоциклы с коляской и карданным приводом заднего колеса (в качестве опции — подключаемый привод на колесо коляски). Они оснащаются двухцилиндровым оппозитным мотором объемом 750 куб. см и мощностью 41 л.с., экологический класс — Евро-5.