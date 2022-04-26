Мотоциклы Урал перестали делать в России

Уралы оказалось невозможным производить и продавать в условиях санкций.

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Компания Ural Motorcycles объявила о переносе производства легендарных мотоциклов Урал из России в Казахстан.

Решение принято в связи с антироссийскими санкциями, которые отрезали компанию и от закупки иностранных комплектующих, и от отгрузок готовой продукции на экспорт.

Ирбитский мотозавод отныне производит только ключевые компоненты — несущую раму и элементы корпуса. Конечная сборка перенесена в город Петропавловск на севере Казахстана — по сообщению журнала «Эксперт», там Ural Motorcycles обзавелся помещением площадью 7000 кв. м, из них 2000 кв. м — сборочный цех, остальное — склады.

Ural Gear-Up 2022 модельного года

В мотоциклах прославленного российского бренда широко применяются иностранные компоненты — из Германии, Италии, Японии, Тайваня и т.д. Перенос выпуска в Казахстан — вынужденная мера, поскольку эта страна не обложена международными ограничениями, но входит в единое таможенное пространство с Россией в рамках ЕАЭС.

Расстояние между Ирбитом и Петропавловском относительно небольшое — около 600 километров.

Ural Gear-Up 2022 модельного года

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Релокация никак не отразится на самих Уралах — это классические мотоциклы с коляской и карданным приводом заднего колеса (в качестве опции — трансмиссия 2WD). Уралы оснащают двухцилиндровым оппозитным мотором объемом 750 куб. см и мощностью 41 л.с., экологический класс — Евро-5.

За прошлый год Ural Motorcycles продал 2400 мотоциклов по всему миру, из них в России лишь 70. Большинство продукции (90%) компания экспортировала в страны дальнего зарубежья — США, Канаду, Евросоюз, Австралию, Японию.

А откуда появились советские Урал и Днепр? Об этом расскажет история армейского мотоцикла М-72.

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Фото: Ural Motorcycles