Названы регионы, в которых ОСАГО подорожало сильнее всего

В период кризиса экономия по страховке от неаккуратной езды важна особенно.

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Индивидуализация тарифов позволила сдержать динамику роста цен на полисы ОСАГО, об этом заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

По данным организации, по итогам января-марта 2022 года ОСАГО значительно подорожало лишь в одном регионе РФ — Ненецком автономном округе, динамика +13,8%, средняя цена полиса возросла с 4432 рублей до 5042 рублей.

Заметный рост стоимости ОСАГО отмечен в следующих региона:

Тверская область (+2,74%, до 5008 рублей)

Кемеровская область (+2,34%, до 6027 рублей)

Нижегородская область (+2,24%, до 5865 рублей)

Воронежская область (+1,85%, до 5011 рублей)

Челябинская область (+1,79%, до 6614 рублей)

Ставропольский край (+1,45%, до 4822 рублей)

В ряде регионов цена полиса ОСАГО в январе-марте снизилась: к таковым, например, относятся Забайкальский и Приморский края (-5,59% и —3,11%, до 2749 и 5809 рублей соответственно), Санкт-Петербург (-0,39%, до 7568 рублей). В Московской и Ленинградской областях цена осталась практически на прежнем уровне — 7277 и 5976 рублей соответственно.

Источник: пресс-служба РСА

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Страховщики начали применять индивидуальные тарифные факторы при расчете стоимости ОСАГО для каждого конкретного водителя с сентября 2020 года: законопослушным автомобилистам стоимость полиса уменьшают, лихачам — повышают. Аварийность является одним из главных показателей, на который обращают внимание при расчете цены «автогражданки». Чем более аккуратно автовладелец ведет себя на дорогах, тем дешевле для него становится ОСАГО. Доля безаварийных водителей, по статистике РСА, в России 95%.

В целом, средняя страховая премия по ОСАГО в РФ за март составила 5814 рублей, что всего на 149 рублей выше показателя начала года (+2,63%). Для сравнения: по информации Росстата, инфляция в РФ по итогам января-марта 2022 года составила 9,95%. Иными словами, ОСАГО дорожает в 3,8 раза медленнее инфляции.