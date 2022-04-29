Правительство решило, как сдержать цены на общественный транспорт

Занимающимся перевозками компаниям ограничат возможность произвольного изменения и сокращения маршрутов.

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У перевозчиков больше не будет возможности поменять, сократить или закрыть маршрут общественного транспорта в уведомительном порядке. Об этом заявил заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, сообщает сайт объясняем.рф.

«Ограничим для перевозчиков возможность уведомительного изменения маршрутов и тем более их произвольного сокращения. Власти регионов должны строго следить за доступностью и качеством услуг общественного транспорта и, если они ухудшаются, допускать на линии других предпринимателей, чтобы появились новые маршруты, больше граждан могли начать свой бизнес, а конкуренция за пассажиров нарастала», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, это решение направлено, в том числе, на сдерживание роста стоимости проезда в общественном транспорте. Премьер пояснил, что сегодня закон допускает произвольное сокращение или отмену перевозок, и далеко не все компании делают это вынужденно — из-за того что пассажиропоток уменьшился.

Иногда этим правом злоупотребляют недобросовестные перевозчики, потому что перегруженный транспорт дает больше прибыли, заметил Мишустин: «При этом они сохраняют за собой выделенное время использования остановок, фактически не допуская конкурентов. Это несправедливо по отношению к пассажирам, которым приходится тратить лишнее время на дорогу, зачастую переплачивать, добираться до места с пересадками», — указал он.

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Власти рассчитывают, что новый порядок будет работать на благо пассажиров — они смогут быстрее добираться до места назначения, причем и за плату, которая обоснована реальными издержками, а не искусственным дефицитом мест на маршрутах.

А автоконцерны по новому указанию правительства должны будут в условиях санкций сохранить штат сотрудников.

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Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС