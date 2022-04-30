Отвести душу: как молодежь переосмыслила советскую «классику»

Смотрим фильм, вызывающий нестираемую улыбку и осознание того, насколько классные у нас автомобили.

Материалы по теме Эти Жигули были престижнее и быстрее Волг. И вот почему

В 1970-е и в 1980-е бывшие объектом вожделения каждого советского человека, с распадом СССР Жигули, а вместе с ними и Москвичи с Волгами, стали чем-то второсортным, дешевым и непрестижным. Уничижительные шутки про отечественный автопром на добрых пару десятилетий поселились в масс-медиа. Но вот подросло и получило права новое поколение — и оказалось, что они видят историю лучше.

Движение почитателей советской техники в Санкт-Петербурге — одно из самых мощных по стране. И почти наверняка самое стильное. К такому выводу приходишь, посмотрев фильм «Искусство на колесах», снятый Youtube-каналом Rarole. В кадре несколько ребят, большинству из которых еще не исполнилось и 30. Они воспринимают свои «единички» и «тройки» совсем не так, как почему-то стало принято в нашей стране.

Для них эти машины — способ отвести душу, приложить творческие умения, обрести свободу. Один из героев разошелся с девушкой — отчасти потому, что она не разделала его увлечения старыми автомобилями. Зато с нынешней женой он за три недели объехал весь юг России, преодолев на невероятно красивой ВАЗ-2101 более 8000 километров.

Здорово, что есть люди, ценящие историю, бережно хранящие ее, дающие посмотреть на нее по-новому и прикоснуться к ней новому поколению. Ведь эта коллективная память — то немногое, на что можно опереться в наше сложное время. И подумать о том, что будущее вполне может быть светлым.

А в Тольятти интересно отметили 45 лет с момента выпуска первой Нивы: ранний экземпляр внедорожника восстановили в идеальное состояние.

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Видео: Youtube / R A R O L E