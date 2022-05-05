«Автотор» раздает своим рабочим землю — журнал За рулем

«Автотор» раздает своим рабочим землю

Делается это «в связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие».

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Автотор предоставляет своим работникам дополнительную социальную поддержку, запуская новые социальные программы. В частности, находящиеся в собственности компании 300 гектаров земли будут розданы работникам предприятия для обустройства там огородов.

Участки выделяются всем желающим и на безвозмездной основе. Размер их достаточен для того, чтобы обеспечить овощами семьи из 5–7 человек: по 1000 квадратных метров (это 10 соток) для каждого работника. При этом земельные участки находятся совсем недалеко от Калининграда — в районе поселков Холмогоровка и Люблино. Первый расположен всего в четырех километрах от Северного обхода Калининграда, а второй — в 6 километрах от Балтийского шоссе, но добраться до него можно на электричке.

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Уже распределено 168 участков в районе Холмогоровки. Участки в Люблино будут распределяться во второй половине мая.

Надо отметить, что люди получают не просто кусок земли в поле, а перепаханную и проборонованную тракторами землю. Поэтому многие получившие наделы работники Автотора уже начали посевную.

Фото: Jed Owen / Unsplash

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