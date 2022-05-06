Страховщики начали продавать урезанные полисы — журнал За рулем

Страховщики начали продавать урезанные полисы

Естественно, такие страховки оказались дешевле.

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Как объясняют в страховых компаниях, урезанные и более дешевые полисы в кризисные времена пользуются повышенным спросом. Людей не пугают страхование с франшизой и ограниченный набор рисков, так как на первый план выходит имена цена страховки.

Например, «РЕСО-Гарантия», как выяснили «Известия», скоро начнут предлагать ограниченное покрытие по каско, а в СК «МАКС» появится страховка с франшизой, которая не будет учитываться при установленном виновнике аварии. И подобные продукты появятся практически у всех компаний.

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Вместе с ростом стоимости автомобилей увеличивается и цена страховки, которая рассчитывается в процентах от стоимости машин. Если новые автомобили подорожали в два раза, то и страховать их по каско становится в два раза дороже.

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В 2021 году полисы с франшизой покупались в 28% случаев. В 2022 году страховщики ожидают увеличение спроса, так как экономия при покупке урезанного полиса может составлять до 80%. Надо отметить, что полисов ОСАГО описанные скидки не коснутся.

Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»

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