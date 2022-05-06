Аналитики отмечают рост спроса на новые мотоциклы в полтора раза.

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В первом квартале 2022 года, с января по март, в России было продано 1,9 тысяч мотоциклов, что на 46,7% больше, чем в первом квартале 2021 года, когда было куплено 1,3 тысячи новых байков, подсчитали аналитики «Автостата» совместно с АО «Электронный паспорт».

Возглавляет топ-5 самых популярных мотоциклов марка BMW, дилеры которой за три месяца продали 267 мотоциклов. Но это на 9,5% меньше, чем год назад. Второе место занимают индийские мотоциклы Bajaj (253 проданных байков, что на 98% больше, чем годом ранее). Замыкает тройку лидеров Harley-Davidson — 184 продаж и рост спроса на 97,8%.

В пятерку также вошли байки Motoland (148 проданных мотоциклов и рост спроса на четверть), а также Regulmoto (138 проданных байков и рост спроса на них в 3,2 раза).

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Больше всего новых мотоциклов покупают в Москве — 25,8% всех продаж (485 новых мотоциклов). Второе место — за Московской областью (200 купленных байков), а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (180 мотоциклов). В пятерку также вошли Краснодарский край (125 новых байков) и Свердловская область (63 мотоцикла).

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Фото: Mel Elías / Unsplash