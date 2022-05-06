Эта оптическая иллюзия до смерти пугает водителей — журнал За рулем

Эта оптическая иллюзия до смерти пугает водителей

Представьте — вы едете по тоннелю, и вдруг дорога перед вами исчезает, а на ее месте возникает пропасть.

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Во многих фильмах в автомобильных тоннелях происходят страшные вещи. Их может затопить, потолок — обрушиться, а из-за стоящих машин вдруг напасть зомби. Словом, идеальное место для ужастиков и катастроф. Но тоннель может напугать не только в фильме. Вот забавный пример с оптической иллюзией, которая образовалась сама собой.

Это лужа в левом ряду, в которой отражаются стены тоннеля. Из-за чего кажется, что часть дороги провалилась на нижний уровень, куда вот-вот провалится и ваш автомобиль или правая полоса, в которую вы намерены перестроиться.

Эта оптическая иллюзия до смерти пугает водителей

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Вас тоже обманула эта иллюзия? Или вы сразу поняли, что перед вами не провал, а вода?

Фото: соцсети

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