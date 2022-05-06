Насколько подорожали китайские кроссоверы? Цифры поразят

Половина машин из представленного списка с начала года прибавили в цене более чем на 50%.

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Китайские кроссоверы продолжают набирать популярность в России, но и цены на них, как и на все остальные автомобили, в последние месяцы буквально сорвались с цепи. Стоит сразу оговориться, что данные, которые приводит в свежем исследовании аналитическое агентство «Автостат» — это рекомендованные розничные цены (РРЦ), с которыми реальные прайсы в дилерских центрах могут разниться весьма существенно.

Самым популярным китайским автомобилем в России является Haval Jolion, и он же с января 2022 года показал рекордный рост цен: плюс 71%; разница с январским ценником составила миллион рублей. На втором месте тоже Haval — прайсы на уходящий с рынка внедорожник H9 с января по апрель выросли на 64%, с 3 до почти 5 млн рублей.

Высоким ростом цен отметились также Chery Tiggo 8 PRO (+61%), Haval F7 (+53%) и Haval F7x (+51%), таким образом, половина моделей из представленной десятки за указанный период подорожали более чем на 50%.

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Интересно, что самый доступный из списка — это FAW Besturn X40, и он же показал наименьший рост цены, «потяжелев» всего на 18%, или 250 000 рублей. Важно уточнить, что приведенный список — неполный, так как компания Geely не публикует цены на официальном сайте, пишет источник.

Однако буквально накануне стало известно о том, что Geely подняла российские цены на 42–55%.

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Фото: Haval