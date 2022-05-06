Lada на гусеницах? Есть такая! (видео)

К сожалению, авторство показанного в видео шедевра пока остается для нас неизвестным, но уровень реализации идеи действительно впечатляет. В кадре вездеход с кузовом «по мотивам» ВАЗ-2107, поставленным на гусеничное шасси. Привлекают внимание катки, в роли которых выступают обычные колеса легкового авто, а также оригинальное полотно гусениц.
Исходный «жигулевский» кузов изрядно укорочен, а задняя его стойка перенесена вплотную к центральной — так, что получилось своеобразное подобие купе или, если точнее, двухдверного (и двухместного!) седана. Колесные арки за ненадобностью «зашиты» наглухо, а багажник получил новую линию разъема — она проходит значительно ниже (что удобно, учитывая общую высоту машины), и крышка поднимается вместе с фонарями.
Машина снабжена традиционным для гусеничных вездеходов управлением с двумя рычагами, каждый из которых подтормаживает одну из гусениц.
Аппарат довольно ловко разворачивается на месте не «разуваясь» — многие в связи с этим вспомнили аналогичный проект блогера AcademeG, у которого на устранение указанного недостатка ушло около года. Отметим также, что Lada на гусеницах имеет четкую специализацию — водитель в ролике собирает снег установленным в носовой части скребком.
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Видео: ВКонтакте / ЯЖВОДИТЕЛЬ