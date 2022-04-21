Самые дешевые полноприводники - выбираем лучший

Наиболее выгодное предложение на вторичке - Нива. Только вот какая: старая добрая Лада 4х4 - попроще и подешевле, или все же Chevrolet - более современная и комфортная?

В чем разница?

Обе модели выпускали на вазовском конвейере. Обе — самые дешевые на рынке полноприводники. Обе входят в десятку самых «продаваемых и покупаемых» на вторичке.

Концептуально машины очень близки. Несущий кузов, пружинная подвеска, постоянный полный привод и малахольный мотор. Шнива — не совсем другая модель, а переработанная старая, с другим кузовом и дизайном.

Радикальное отличие — число дверей. У классической «короткой» Нивы их три, что делает ее менее полноценной. Но с этим можно смириться — не так уж часто Нивы грузят пятью пассажирами, да и берут не для этой цели.

Цены на вторичке меняются так быстро, что за год изначальный ценовой разрыв между Нивой и Шнивой из небольшого стал значительным — даже для десятилетних машин. Тем важнее оценить основные различия.

Отзывы владельцев о Ниве часто взаимоисключающие: от «неубиваемая и живучая» до «гниющая и ломучая». Два неопровержимых достоинства — неприхотливость и высокий уровень ремонтопригодности.

Кузов

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Объективно сравнить коррозионную стойкость двух моделей невозможно. Есть только отзывы владельцев — подчас полярные. У одних все просто супер, у других катастрофа.

Все же, судя по коллективному опыту, кузов Шнивы более стоек. Но несущественно. Ржавчина в типовых местах (пороги, арки, передняя кромка капота) может вылезти через 2–3 года и у Нивы, и у Шнивы.

Помимо пробега важны условия эксплуатации. Регулярная зимняя езда по просоленным дорогам ускоряет развитие коррозии. Если же машину используют в основном летом, лакокрасочное покрытие спокойно выдерживает 5–6 лет. Однородности нет. Встречаются экземпляры, у которых и к двенадцати годам кузов в приличном состоянии, и восьмилетние со сквозными дырами.

Принципиально разное расположение запаски. «Подкапотный» вариант, по логике, менее привлекателен для воров и хулиганов.

Фундаментальное преимущество Шнивы над Нивой — она комфортнее и удобнее во всех отношениях. От посадки до плавности хода. И не требует удлиненной на 10 см правой руки для включения пятой передачи.

Агрегаты

Мотор 1.7 — один и тот же, но не совсем. Шнивовский ВАЗ-2123 считается дальнейшим развитием нивовского ВАЗ-2121. У них общий блок и много взаимозаменяемых деталей, модернизацию в 2008 году они прошли одновременно.

Но у Шнивы другие настройки управляющей электроники, впускной тракт и масляный поддон, иначе расположены опоры, точки крепления вспомогательных узлов. Есть гидрокомпенсаторы и натяжитель цепи ГРМ.

По большому счету, с точки зрения надежности и ресурса никаких особых преимуществ это не дает. Слабости одинаковые — склонность к перегреву, троению, посторонние шумы и течи. Поскольку ВАЗ-2123 конструктивно сложнее, то и мелких неурядиц с ним в среднем больше.

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В системе полного привода главное отличие — три рычага против двух. У ВАЗ-2123 функции переключения на пониженный ряд и блокировки дифференциала доверены одному рычагу, у ВАЗ-2121 рычаги раздельные. Это менее удобно, но на проходимость не влияет. Различия в раздатке, редукторе, коробке передач минимальны. Есть мнение, что на Шеви коробка служит, в среднем, немного дольше — из-за особенностей подкапотной компоновки. Но оно не подтверждено исследованиями.

Внедорожные возможности также схожие. У Лады 4х4 больше дорожный просвет (220 против 200 мм), чуть лучше общая геометрия, крепче бампер, и она легче на 200 кг. Однако совокупный перевес можно ощутить только на совсем уж тяжелой пересеченке. На асфальтовых дорогах проку от него нет.

Lada 4x4 Chevrolet Niva

Красота и изящество — не про них. Панели разные, но определенная топорность присутствует у обоих. Комбинацию приборов заново изобретать не стали — от добра добра не ищут.

Оснащение и комфорт

Обе модели периодически дорабатывали в сторону комфорта и бесконечно тасовали комплектации. Но первоначальное преимущество Шнивы сохранилось — она богаче. Как в «базе», так и по набору возможных опций (если откинуть спецсерии обычной Нивы — но они и на вторичке намного дороже).

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У Шнивы просторнее салон, мягче подвеска и значительно удобнее сиденья, в том числе сзади. Больше багажник — 320 против 265 л (по заводским данным). Она менее шумная — по крайней мере, при сравнении новых машин, а дальше возможно всякое.

Что касается оснащения, то у десятилетней Лады 4х4, скорее всего, не будет кондиционера (в серии он стал доступен только в 2014 году) и центрального замка. У Шнивы это, скорее всего, есть.

Однако многие хозяева Нив по ходу владения совершенствовали свои спартанские машины, внедряя то, чего изначально не было. Некоторые даже штатные элементы подвески заменяли продвинутыми.

Каждый экземпляр на вторичке надо изучать индивидуально — Нива популярный объект тюнинга, особенно у горожан. Так, у Шнивы «музыка» чаще штатная, а у Лады 4х4 можно найти все что угодно, поскольку изначально была только аудиоподготовка.

Тем, кому обычная Нива ВАЗ-2121 маловата, завод предлагал удлиненную на полметра модель ВАЗ-2131. Багажник здесь 420 л. Средняя цена десятилетней машины на вторичке: 380 тысяч рублей.

Затраты и цены

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Расход топлива примерно одинаковый. Шнива тяжелее, но у нее лучше аэродинамика (у Лады 4х4 чуть ли не худшая в мире). И намного больше топливный бак — 58 против 42 л. Соответственно, больше и запас хода.

В ремонте и обслуживании примерный паритет. Очень многие детали идентичны. Общая проблема — крайне нестабильное качество запчастей при огромном выборе производителей. Никогда не угадаешь, сколько прослужит тот или иной комплект колодок и расширительный бачок.

Приведем примерные ориентиры по ценам на вторичке. Мы посчитали средние цены для 10-летних машин с пробегами 60–120 тысяч км (на них еще можно ездить). Лада 4х4 — 350 тысяч рублей, Chevrolet Niva — 535 тысяч рублей. При дальнейшем росте цен разрыв также будет расти. Это надо учитывать, если созрели для покупки.

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Фото: АВТОВАЗ и «За рулем»