Чем строже допуски, тем дороже в итоге конечный продукт. Готовы ли покупатели вазовских машин платить больше? Едва ли. Но это не главная причина проблемы.

Материалы по теме 6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6

Для начала разберемся, только ли тольяттинские двигатели неуравновешенны или это беда всех моторов.

Любой поршневой двигатель внутреннего сгорания генерирует вибрации в широком частотном диапазоне. Это не газовая турбина и не электродвигатель, где идеально отбалансированный ротор вращается с высокой частотой.

Вибрации можно разделить на три типа.

Вибрации, от которых нельзя избавиться никакими техническими ухищрениями. Вибрации, вызванные неточным изготовлением деталей и узлов. Такие вибрации можно уменьшить, повысив допуски изготовления компонентов. Вибрации, вызванные неисправностями мотора.

Особенности ДВС

Любой четырехцилиндровый четырехтактный двигатель не сбалансирован. Казалось бы: два поршня идут вниз, два вверх, все уравновешено. Но остаются нескомпенсированными силы инерции второго порядка, которые пытаются сотрясать весь мотор вверх-вниз с частотой, вдвое превышающей частоту вращения коленвала. Для борьбы с этим явлением придумана схема с двумя балансировочными валами, вращающимися в противоположные стороны вдвое быстрее коленчатого вала. Эти валы своими колебаниями позволяют полностью компенсировать колебания от неуравновешенности шатунно-поршневой группы. Примером может быть ниссановский мотор MR20DE, который встречается на популярных у нас кроссоверах X-Trail и Qashqai.

Балансирные валы строго синхронизированы друг с другом шестернями, а привод от коленвала осуществляется цепью.

Почему же вазовские мотористы не используют это решение? Дело в том, что такие системы ставят на двигатели с рабочим объемом от 2 литров. У такого мотора масса поршня с шатуном в сборе оказывается достаточно большой. Если же рабочий объем меньше, то и диаметр поршня и длина шатуна тоже меньше — как и общий вес деталей. Вследствие этого и вибраций меньше. Самый большой серийно выпускающийся в Тольятти двигатель имеет рабочий объем 1,8 л. Поэтому балансировочных валов здесь нет.

Культура производства

Никакой ручной сборки, обкатки, а потом разборки и промеров, как это делают в компании Rolls-Royce, на ВАЗе, конечно, не практикуют. Но и откровенного конвейерного брака, как иногда бывало в 90-е годы прошлого века, уже не увидишь. Однако всегда есть шанс того, что какому-то двигателю достанутся детали с неудачным совпадением допусков.

Материалы по теме 8 главных заблуждений о вазовских моторах — ответ эксперта

Дело в том, что разница в весе между двумя одинаковыми поршнями или шатунами из одной партии может достигать нескольких граммов. У большинства иномарок с двигателем рабочего объема 1.6–1.8 л допустимая разница не превышает трех граммов. А реально укладывается в 1–2 г. Хочется верить, что подобных допусков сегодня придерживаются и на ВАЗе. Но даже если и так — представьте, что самому тяжелому из комплекта поршню достанется еще и самый тяжелый шатун. Тогда разница между поршнем и шатуном в сборе одного из цилиндров будет значительно отличаться от массы этих деталей в другом цилиндре. Отсюда и повышенные вибрации.

Поэтому при ремонте с заменой деталей шатунно-поршневой группы хороший моторист постарается убрать разницу в весе ремонтных деталей. Для этого с поршня или шатуна удаляется небольшой слой металла с таким расчетом, чтобы все детали «подтянуть» по весу к самой легкой. Горе-мастер не обратит на это внимания и в результате может увеличить вибрацию собранного мотора.

Впрочем, от самого АВТОВАЗа на этом этапе уже ничего не зависит. А могут ли пересмотреть допуски деталей шатунно-поршневой группы на конвейере? Вполне. И это наверняка даст положительный эффект. Вот только нельзя забывать о том, что культура производства моторов на ВАЗе находится сегодня на среднем уровне и в целом соответствует ценовому диапазону выпускаемых автомобилей. Чем строже допуски, тем дороже в итоге конечный продукт. Готовы ли покупатели вазовских машин платить больше? Едва ли.

Качество комплектующих

Предложений на рынке запасных частей для вазовских моторов пруд пруди, гораздо больше, чем для иномарок. И это понятно: в рейтингах продаж АВТОВАЗ лидирует. Неудивительно и то, что среди прорвы запчастей масса поддельной или недостаточно качественной продукции. А это, в свою очередь, также влияет на вибронагруженность силового агрегата. Повышенные вибрации могут быть спровоцированы дефектами вспомогательных агрегатов, приводимых ремнем, или некондиционным маховиком, а также ведущим и ведомым диском сцепления. А еще в ходе эксплуатации добавить вибраций способен шкив коленчатого вала, особенно если у него начал расслаиваться резиновый демпфер. Очень часто на вазовских моторах вибрацию вызывают неисправные датчики массового расхода воздуха.

Некондиционный диск сцепления может вызывать вибрации гораздо большие, чем дает разность весов поршневой группы.

Заметно возрастают вибрации, когда есть недостатки в работе одного цилиндра — двигатель «троит». Вот несколько самых распространенных причин.

Перебои в искрообразовании. Возможные виновники — свеча, катушка, высоковольтный провод.

Перебои в подаче топлива (неисправна/засорилась форсунка).

Подсос неучтенного воздуха в один из цилиндров из-за негерметичной прокладки впускного трубопровода.

Низкая компрессия в одном из цилиндров. Может быть вызвана недостаточным уплотнением поршня в цилиндре, негерметичностью клапанного механизма или прокладки ГБЦ.

Все вибрации силового агрегата призваны компенсировать резинометаллические опоры. С этой задачей они справляются до тех пор, пока сами исправны. А при выходе из строя могут усиливать вибрации.

Вообще, надо отметить, что на форумах любителей Лады многие страницы посвящены вибрации и троению двигателей. Причем специалисты в дилерском центре чаще всего неисправности не усматривают — почти всегда ссылаются на плохой бензин. Доля истины в этом есть. Во-первых, во многих регионах качество топлива ощутимо хуже, чем в столице. Во-вторых, многие не от хорошей жизни заправляются на «левых» АЗС в надежде сэкономить. И такая экономия очень часто «вылезает боком».

В целом же вазовские двигатели по уровню вибраций лишь немного проигрывают аналогичным моторам иномарок в том же ценовом сегменте.

Шесть самых надежных двигателей (из тех, что еще продаются) мы собрали в этой публикации.

Фото: фирмы-производители