Лучше Нивы и за те же деньги: 4 достойных варианта

За 726 тысяч рынок предлагает рестайлинговые Jimny 2010–2012 годов выпуска с пробегами 80–120 тысяч км. Для настоящих «японцев» это, можно сказать, начало зрелости. Да, не всегда известно, где и в каких режимах гоняли «малыша», тем более что часть машин подвергнута внедорожному тюнингу — явно не повредит диагностика трансмиссии.

У Jimny есть объективные недостатки. Он слишком мал размерами, у него такой же маломощный мотор, как у Нивы. Но в целом это отличный универсальный автомобиль, одинаково уместный и в городе, и на природе. Главное преимущество — может годами работать без внезапных поломок.

Jimny — машина не массовая, хотя третье поколение (JB) тоже выпускали почти двадцать лет. На вторичке не так много предложений, но они есть и расходятся быстро — репутация японской модели очень хорошая.

За новую Ладу Ниву (бывшая Chevrolet Niva) сегодня просят минимум 738 тысяч, хотя готовы отдать и за 664 200 руб. — цена с учетом всех действующих акций. Правда, в такой машине нет кондиционера, противотуманок, обогревов ветрового стекла и сидений. Между тем, ­на вторичном рынке можно подобрать подержанные (и при этом надежные) полноприводники по цене от 725 000 рублей.

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Да, 85‑сильный мотор 1.3 не дает сногсшибательной динамики. И комфорт еще тот (хотя машин без кондиционера нет). А по компактности и трехдверности Jimny концептуально ближе к «короткой» Ладе 4×4, чем к Ниве. Зато он настоящий «японец» по уровню надежности и эргономики. Подвеска слывет неубиваемой. А полный привод (схема part time с подключаемым передним мостом) и геометрия кузова позволяют если не пролезть через препятствие, то пройти его ходом — как и на Нивах.





Все эти соображения упираются в крохотный багажник. Jimny, созданный для вылазок на дикую природу, не способен вместить много снаряжения. Но его все равно покупают, и покупали бы больше — причем именно вместо Нивы, если бы он не был дороговат на первичном рынке.





SsangYong вместо Нивы

Корейская фирма предлагает три модели с неплохими внедорожными задатками — Kyron, Rexton и Actyon. Есть различные варианты трансмиссий 4×4 — наиболее способной и надежной считается схема ТОD с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.





Идеология Кайронов и особенно Рекстонов — богато упакованные автомобили с «мерседесовскими» агрегатами и полным приводом. К сожалению, концепция подпорчена совсем не «мерседесовским» качеством и ресурсом многих элементов. Однако для рукастых ­хозяев это часто не проблема.





За 726 тысяч на вторичке есть не очень старые машины 2012–2014 годов с пробегами 50–150 тысяч км. Все они намного крупнее и просторнее Нивы, мощнее, динамичнее и богаче оснащены. Многие главные агрегаты изготовлены по лицензиям Мерседеса и ZF.





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Но! Выражаясь деликатно, нелегко найти комбинацию с убедительными показателями надежности и ресурса. Ориентиры: бензиновый мотор 3.2 (2.3 тоже неплох, но похуже) и «мерседесовская» (не австралийская!) АКП. Механические коробки также приемлемы, но довольно редки.





Удачные сочетания служат свыше 300 тысяч км. Однако они не избавят от прочих проблем — различных течей, низкого ресурса редуктора, многих элементов ходовой, рулевого управления, лопающихся трубок и бачков. Ничего не напоминает? Для тех, кто раньше уже дружил с Нивами и кто готов постоянно что-то чинить, SsangYong — вполне себе вариант.





Но и это не всё! Еще пара проверенных внедорожников с хорошей родословной — в октябрьском выпуске журнала «За рулем» и скоро у нас на сайте. Заходите почаще!





На этих автомобилях вполне реально проехать полмиллиона километров и даже больше. Верите?

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Фото: фирмы-производители