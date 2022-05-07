Куда каршеринг денет старые машины — журнал За рулем

Куда каршеринг денет старые машины

У операторов каршеринга появилась идея, как использовать автомобили, которые из-за возраста уже не имеют права на бесплатную парковку в Москве.

Материалы по теме
Москва останется мобильной

Если вдруг за парковку автомобиля каршеринга в Москве придется платить, то поминутная аренда станет тут же невыгодной для компании. Поэтому операторы каршеринга решили сдавать их в долгосрочную аренду. При этом за бензин и парковку будет уже платить арендатор.

Речь идет об автомобилях в возрасте более трех лет. На вторичном рынке это вполне нормальный возраст, но у автомобилей каршеринга к этому времени пробег уже приближается к полутора сотням тысячам километров.

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиян

Для примера, городские автомобили Smart у «Ситидрайва», как выяснил «Коммерсантъ», при долгосрочной аренде стоят 40 тысяч рублей в месяц.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Наше новое видео
Лада Ларгус Cross: падение лавины и потеря напряжения
6 опций в автомобиле, за которые (точно!) не стоит переплачивать
Isuzu Mu-X: рама, дизель, автомат и part-time

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1243
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: