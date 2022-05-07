Куда каршеринг денет старые машины

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Если вдруг за парковку автомобиля каршеринга в Москве придется платить, то поминутная аренда станет тут же невыгодной для компании. Поэтому операторы каршеринга решили сдавать их в долгосрочную аренду. При этом за бензин и парковку будет уже платить арендатор.
Речь идет об автомобилях в возрасте более трех лет. На вторичном рынке это вполне нормальный возраст, но у автомобилей каршеринга к этому времени пробег уже приближается к полутора сотням тысячам километров.
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Для примера, городские автомобили Smart у «Ситидрайва», как выяснил «Коммерсантъ», при долгосрочной аренде стоят 40 тысяч рублей в месяц.
- Что выгоднее? Каршеринг или личный автомобиль?
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Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС