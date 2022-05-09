Под «мостом глупости» проехала новая жертва

Водитель, видимо, не учел оборудование на крыше своего кемпера, которое срезало мостом.

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Под этим мостом в США периодически калечатся автомобили, несмотря на множество предупреждений на перекрестке и даже специальное табло, на котором загорается надпись «Слишком высокий, должен свернуть», если со специального датчика приходит сигнал, что к мосту приближается слишком высокий автомобиль.

Но владельца кемпера надпись на табло не смущает. Казалось бы, как только раздастся скрежет ломаемого пластика и металла, водитель обязательно остановится. Либо он перестанет уродовать свой дом на колесах, как только ему посигналят из соседнего автомобиля. Но нет. Водитель продолжает ехать вперед и сворачивает налево.

Это уже 175-я по счету авария под «мостом глупости» с апреля 2008 года.

В Москве тоже есть свой «мост глупости», но без камеры и канала на Youtube.

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Фото, видео: Youtube