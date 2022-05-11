19 мая Renault представит автомобиль, который негде заправлять

Новинку оснастят двигателем внутреннего сгорания, работающим на водороде!

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В январе 2021 года руководитель группы Лука де Мео объявил о новой стратегии бренда (Renaulution) и переходе на исключительно электрические автомобили в Европе с 2030 года.

Однако Де Мео оговорился, что производство автомобилей внутреннего сгорания продолжится в случае недостаточного развития инфраструктуры зарядки.

На первый отход от «чисто электрической» стратегии, похоже, указывает анонс нового концептуального автомобиля. В рамках презентации финансовых показателей за 2021 год промелькнул тизер концепта, который обещают представить 19 мая 2022 года. В сопроводительном тексте говорилось о водородном двигателе. Причем это обычный двигатель внутреннего сгорания, который работает на водороде. Водород также может внести свой вклад в сокращение выбросов CO 2 . До сих пор, когда речь шла о водороде, в Renault говорили только об автомобилях на топливных элементах и исключительно коммерческом транспорте.

Renault не станет одиноким с водородным двигателем внутреннего сгорания. Toyota также разрабатывает различные концепции двигателей, работающих на водороде. Плюс данной концепции — с водородом в качестве топлива можно было бы продолжать использовать большую часть проверенных технологий двигателей внутреннего сгорания. Главный аргумент против водорода в качестве топлива — полное отсутствие инфраструктуры на сегодняшний день.

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Тизер концепта Renault был нарисован под руководством главного дизайнера Жиля Видаля.

Таким образом, есть небольшие изменения в ранее заявленной стратегии Renault электромобильности. Концепткар, анонсированный на 19 мая, будет не электрическим, но тем не менее нейтральным по выбросам CO 2 .

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