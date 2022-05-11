Toyota остановит 8 заводов

Частичная остановка конвейеров вызвана перебоями поставок запчастей и комплектующих.

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Производство планируется остановить на восьми японских заводах Toyota с 16 мая 2022 года. Причиной тому стали перебои поставок комплектующих из Китая. Напомним, что в Поднебесной был введен ряд ограничений из-за пандемии коронавируса, что отразилось на местных производствах.

«Из-за нехватки полупроводников мы объявляем о пересмотре производственного плана мая. На время остановки поставок из Шанхая (Китай) с 16 мая (понедельник) до 21 мая (суббота) мы приостановим работу 14 линий на 8 заводах в Японии. Мы заявляли, что план производства на май должен составить около 750 000 единиц, но из-за перебоев поставок ожидается, что он составит около 700 000 единиц», — говорится в сообщении компании.

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Ранее сообщалось, что Япония запретила ввоз дорогих машин в Россию. Это касается машин дороже 6 млн йен, или 3,1 млн рублей по сегодняшнему курсу. Правда, не уточнялось, о какой именно цене шла речь. Это может быть (и вероятнее всего) отпускная цена завода, а также заявляемая на таможне стоимость или конечная цена для потребителя в дилерском центре.

Ранее Toyota запатентовала новую коробку передач.

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Фото: Toyota