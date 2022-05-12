В ДТП без второго участника кажется очевидным, что виноват водитель. Но только не для Верховного суда.

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Девушка на своей Мазде ехала в гололед. Объезжая яму, она не справилась с управлением и врезалась в дерево. Другой водитель, который стал свидетелем аварии, вызвал на место происшествия полицию, и прибывший инспектор составил постановление о привлечении ее к административной ответственности, обвинив в нарушении п. 10.1 («Превышение скорости»), п. 9.1 ПДД («Расположение транспортных средств на проезжей части») и ч. 1 ст. 12.15 КоАП («Нарушение правил расположения авто на проезжей части»). Ей выписали штраф в 1500 руб., с которым она не согласилась и обжаловала его в суде, сообщи портал «Право.ру».

В горсуде девушка настаивала, что ДТП случилось из-за выбоины на дороге, плохой погоды и отсутствия разметки. Она заявляла, что ехала со скоростью 60–70 км/ч, а когда попыталась объехать яму, не справилась с управлением и въехала в дерево.

На схеме места совершения правонарушения и в акте было указано, что длина выбоины 93 см, ширина — 87 см, а глубина — 6 см. О яме на дороге и плохой погоде в судебном заседании рассказали свидетели аварии.

Судья решила, что истица ехала слишком быстро для такой погоды, в то время как она должна была регулировать скорость в зависимости от рельефа местности, видимости и состояния дороги. Чтобы была возможность остановиться перед любым препятствием, которое можно предвидеть. Яма на дороге и отсутствие разметки не снимают с водителя вины, поэтому постановление сотрудника ГИБДД судья оставила без изменения.

В облсуде исключили из актов п. 10.1 ПДД («Превышение скорости»), а в остальном согласились с нижестоящей инстанцией. Девушка продолжала обжаловать постановление, никто не желал идти ей навстречу, и в итоге она дошла до Верховного суда.

Решение Верховного суда

Судья ВС указал, что статья 17 ФЗ от 08.09.2007 № 257 предъявляет требования к содержанию автомобильных дорог: они должны быть целыми и обеспечивать бесперебойное движение транспорта. А в ст. 12 ФЗ от 10.12.1995 № 196 указано, что ремонт и содержание полотна должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Однако в деле нет доказательств, что на месте аварии стояли дорожные знаки, предупреждающие водителей о яме на проезжей части. На это не обратили внимание нижестоящие суды.

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Поэтому Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу из-за того, что обстоятельства, на основании которых вынесены судебные решения, не доказаны (п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП).

Таким образом, суд подтвердил версию девушки, что она попала в вынужденное ДТП, в котором не виновата. При этом ПДД она не нарушала, поэтому наказание ей назначать нельзя.

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