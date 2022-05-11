Российский интернет-форум: что на нем будет в этом году

Российская отрасль интернета переживает сильные перемены, но продолжает жить и развиваться, а для отечественных компаний открываются новые возможности.

Представители ведущих компаний Рунета, государства, блогеры, медиабизнес соберутся 18 мая на Российском интернет-форуме (РИФ), чтобы обсудить изменения цифрового контура России. Итоги РИФа зададут вектор развития Рунета на ближайшие годы.

Участниками форума станут такие организации, как АНО «Цифровая экономика», координационный центр доменов.RU/.РФ, RU-CENTER, Ozon, Mediascope, ПСБ, Московская биржа, «Ростелеком», «Яндекс», «Хабр», «Медиалогия», Эр-Телеком, Сбердевайсы, «Студия Артемия Лебедева», «Авито», «Сбер», «Тинькофф банк», IVI, ESforce Holding, Brand Analytics, «Читай-город», VK, «Одноклассники», МТС, «Работа.ру», и другие.

Данные и аналитика

На РИФ представят самые свежие аналитические данные, а на пленарной сессии презентуют «Экономику Рунета»: главные показатели, вклад в ВВП, прогнозы. Много интересных цифр по аудитории Рунета покажет Mediascope.

Социальные сети: кто выжил и что дальше

На РИФ обсудят, как адаптироваться к новым реалиям; какие инструменты использовать; на какие новые площадки выходить; что будет с SMM и блогерами; что активное население России хочет видеть в соцсетях и как ИИ помогает делать новую российскую деловую соцсеть. Своими данными и видением развития соцсетей поделятcя VK, OK, Rutube.

Кадры решают всё

Как поддержать рынок труда в период турбулентности; где искать и как привлекать ИТ-кадры компаниям — эксперты постараются ответить на все эти вопросы. В форуме примут участие айтишники, стартаперы, участники хакатонов, в частности, конкурса «Цифровой прорыв».

Импортозамещение и технологии

Чем заменить ушедшие продукты? Российские компании и стартапы поделятся опытом создания как аналогов иностранных сервисов, так и уникальных решений.

Возможности для бизнеса

На РИФ можно будет не только получить полезную информацию и познакомиться с представителями компаний, но и прокачать стартап вместе с партнером форума — компанией «Ростелеком». Встреча пройдет на площадке РИФ 20 мая.

Для тех, кто устал

В этом году ключевая концепция РИФ — баланс работы и жизни в цифровом мире. Поэтому будет много интересного контента о work-life balance, digital-детоксе, eTravel и сервисах для ЗОЖ.

Будущее СМИ и новых медиа

Крупные медиабренды, такие как «Ведомости», «РБК», «Интерфакс» и представители других медиа, обсудят, как и о чем сейчас говорить с аудиторией, как запустить подкаст и какие отрасли остаются источниками рекламных бюджетов.

***

Организатор форума — РАЭК, соорганизатор — АНО «Цифровая экономика», генеральный партнер — VK Group, организационный партнер — Координационный центр доменов.RU /.РФ. Форум проходит при поддержке Минцифры России. Специальные партнеры: RU-CENTER, Ozon. Официальные партнеры: Mediascope, ПСБ, «Яндекс». Партнеры: «Московская биржа», Kokoc Group, BelkaCar, Skillbox, GeekBrains, Q-block. Организационные партнеры: «Ростелеком», Durcoin. Стратегические информационные партнеры: RMG и «Русское радио». Генеральные информационные партнеры: «РИА Новости», Business FM, Gallery, «КоммерсантЪ», ТАСС, Novikov TV, EMG, РБК, «Российская газета», 360, «Новое радио», «Интерфакс», «Телеспутник», «Мел».

Стать частью РИФ и зарегистрироваться можно на сайте rif.ru

Какие машины мы на самом деле ищем в интернете — самый честный рейтинг нашей эпохи.



«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен .

Фото: Depositphotos

