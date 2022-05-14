Этот робот делает аэрографии за считаные минуты

Перед нами струйный принтер для автомобиля — первый в своем роде.

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Компания ABB показала робота Paintbot, который настолько точен, что способен идеально раскрасить автомобиль всего за 30 минут.

Естественно, рисунок робот выдумывает не сам — он лишь наносит то, что создал человек. В видео показаны два рисунка. Первый — от дубайского арт-коллектива цифрового дизайна Illusorr, а второй — от Адвайта Коларкара, восьмилетнего индийского художника-абстракциониста.

Коларкар, по его словам, создал узор, который похож на зебр-пегасов, играющих в мире грез, поэтому он назвал его Zebra Dreamland. Рисунок же Illusorr вдохновлен движением воздуха над поверхностью автомобиля.

Paintbot нанес рисунки на автомобили менее чем за 30 минут каждый. Робот оснащен 1000 форсунок, которые могут наносить краску со столь малого расстояния, что избыточное распыление полностью отсутствует. Это экономит и краску, и время.

«Технология PixelPaint от ABB — это больше, чем эволюция. Это революция, — говорит президент подразделения робототехники и дискретной автоматизации компании ABB Сами Атия. — Это яркий пример того, как роботизированная автоматизация и наше программное обеспечение RobotStudio могут не только сделать производство экономичнее, но и воссоздавать произведения искусства».

В России же создали не менее удивительную вещь — незамерзающее дизельное топливо.

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Фото, видео: ABB