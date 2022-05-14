Этот робот делает аэрографии за считаные минуты — журнал За рулем

Этот робот делает аэрографии за считаные минуты

Перед нами струйный принтер для автомобиля — первый в своем роде.

Материалы по теме
Hyundai начал строить шагающих роботов

Компания ABB показала робота Paintbot, который настолько точен, что способен идеально раскрасить автомобиль всего за 30 минут.

Естественно, рисунок робот выдумывает не сам — он лишь наносит то, что создал человек. В видео показаны два рисунка. Первый — от дубайского арт-коллектива цифрового дизайна Illusorr, а второй — от Адвайта Коларкара, восьмилетнего индийского художника-абстракциониста.

Этот робот делает аэрографии за считаные минуты

Материалы по теме
Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиянКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?

Коларкар, по его словам, создал узор, который похож на зебр-пегасов, играющих в мире грез, поэтому он назвал его Zebra Dreamland. Рисунок же Illusorr вдохновлен движением воздуха над поверхностью автомобиля.

Этот робот делает аэрографии за считаные минуты

Paintbot нанес рисунки на автомобили менее чем за 30 минут каждый. Робот оснащен 1000 форсунок, которые могут наносить краску со столь малого расстояния, что избыточное распыление полностью отсутствует. Это экономит и краску, и время.

Этот робот делает аэрографии за считаные минуты

«Технология PixelPaint от ABB — это больше, чем эволюция. Это революция, — говорит президент подразделения робототехники и дискретной автоматизации компании ABB Сами Атия. — Это яркий пример того, как роботизированная автоматизация и наше программное обеспечение RobotStudio могут не только сделать производство экономичнее, но и воссоздавать произведения искусства».

Фото, видео: ABB

Этот робот делает аэрографии за считаные минуты

Перед нами струйный принтер для автомобиля — первый в своем роде.

Этот робот делает аэрографии за считаные минуты — фото 1332501Этот робот делает аэрографии за считаные минуты — фото 1332502Этот робот делает аэрографии за считаные минуты — фото 1332503Этот робот делает аэрографии за считаные минуты
Этот робот делает аэрографии за считаные минуты

Перед нами струйный принтер для автомобиля — первый в своем роде.

Этот робот делает аэрографии за считаные минуты — фото 1332501Этот робот делает аэрографии за считаные минуты — фото 1332502Этот робот делает аэрографии за считаные минуты — фото 1332503Этот робот делает аэрографии за считаные минуты
Наше новое видео
Новый Renault Duster после 30 000 км — полный список проблем
Ну и жучара! Ретротест самого народного из Фольксвагенов
Тест нового кроссовера FAW Bestune T77 (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров756
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: