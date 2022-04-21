В России создали незамерзающее дизельное топливо

Это недорогой дизель, устойчивый к замерзанию даже при —70 °С, разработали специалисты Томского политехнического университета.

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Исследователи Томского политеха разработали метод получения топлива, которое может использоваться в арктических условиях. Об этом рассказано на официальном сайте учебного заведения.

Такое топливо устойчиво к экстремально низким температурам, простое и недорогое в производстве. Это позволит обеспечивать топливом для энергетики и транспорта отдаленные северные поселения, непосредственно на нефтяных месторождениях, что особенно актуально для отдаленных северных территорий, Доставка туда топлива дело трудное, а иногда вовсе невозможное. Результаты исследования были опубликованы в журнале South African Journal of Chemical Engineering.

Обычное дизтопливо содержит в своем составе н-парафины, которые кристаллизуются при низких температурах, в результате горючее перестает фильтроваться топливными насосами и застывает. Дизельные фракции, которые получают разделением нефти, застывают уже при —10 °C.

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Разработанное томскими учеными топливо выдерживает температуру до —70 °C. Получить такие свойства удалось благодаря преобразованию тяжелых н-парафинов в изопарафины и легкие н-парафины. Это происходит в процессе переработки топлива с применением цеолитного катализатора. В перспективе он может заменить зарубежные аналоги на основе платины (что недешево), применяющиеся для получения низкозастывающих видов топлива. Причем большая часть платиновых катализаторов производится за рубежом.

Справка

Цеолиты — большая группа близких по составу и свойствам минералов, водные алюмосиликаты кальция и натрия из подкласса каркасных силикатов, со стеклянным или перламутровым блеском, известных своей способностью отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от температуры и влажности.