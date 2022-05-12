Под сервисную кампанию попали 866 автомобилей.

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Росстандарт сообщает о согласовании программы добровольного отзыва автомобилей марки BMW. В сервисной кампании участвует 866 автомобилей BMW X1 (серия F48), X2 (серия F39), изготовленных в период с января по март 2022 года с VIN-кодами согласно приложению.

На затронутых автомобилях были установлены передние ремни безопасности (со стороны водителя и со стороны пассажира), на которых во время изготовления, возможно, был поврежден газовый микрогенератор.

Неисправность микрогенератора в аварийной ситуации может привести к снижению функции удерживания.

На всех транспортных средствах проверят и при необходимости заменят оба передних ремня безопасности.

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Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, своевременно проинформируют о проведении сервисной кампании, но они могут и сами, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке «документы»), либо воспользоваться интерактивным поиском на сайте ведомства.

Все работы в рамках сервисной кампании выполняются бесплатно для владельца.

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