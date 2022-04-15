Три новинки BMW — мощно и уникально — журнал За рулем

Три новинки BMW — мощно и уникально

BMW Motorrad объединилась с лучшими кастомайзерами Канады и создала три уникальных байка на базе R 18.

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Ранее BMW Motorrad создала еще два интересных кастома на базе R 18, о которых мы писали. Эта модель появилась всего год назад и была представлена на «Мотовесне 2021», и уже успела стать популярной основой для кастомайзинга.

«Видение, мастерство и качество работы впечатляют, особенно если учесть, насколько молоды некоторые из кастомайзеров, — говорит представитель BMW Motorrad Роланд Стокер и один из разработчиков R 18. — Результат меня очень порадовал».

Три новинки BMW — мощно и уникально

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R 18 оснащается двигателем объемом 1802 кубических сантиметров — это самый мощный двухцилиндровый оппозитный двигатель из всех когда- либо устанавливавшихся на серийные мотоциклы. В сочетании с классическим дизайном, он делает байк идеальной основой для кастомайзеров, считает Стокер. И трудно это отрицать, глядя на очередные кастомы.

Три новинки BMW — мощно и уникально

Джей Донован назвал свой байк R 18 Future Cafe. Выхлопные трубы кастома проходят выше двигателя, под сиденьем, бензобак был заменен, а передние и задние крылья обрезаны.

Три новинки BMW — мощно и уникально

Ник Акоста создал R 18 Tattooed Chopper, а вдохновили его классические американские чопперы и татуировки. Выхлопная система была заменена, чтобы усилить звук, крепление для фары делалось вручную, а еще байк получил нестандартное сиденье.

Три новинки BMW — мощно и уникально

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Роб Тиссен сделал R 18 Diamond Custom. Это длинный и приземистый драгстер бронзового цвета с модифицированными передними и задними крыльями. Его сиденье украшает ромбовидная прострочка, а эмблемы BMW выкрашены в золотой цвет, и завершает образ электронная выхлопная система.

  • Еще несколько интересных кастомов на базе других мотоциклов вы найдете здесь.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: BMW Motorrad, Chill_Ink Studio / Unsplash

Три новинки BMW — мощно и уникально

BMW Motorrad объединилась с лучшими кастомайзерами Канады и создала три уникальных байка на базе R 18.

Три новинки BMW — мощно и уникально — фото 1327400Три новинки BMW — мощно и уникально — фото 1327401Три новинки BMW — мощно и уникально — фото 1327402Три новинки BMW — мощно и уникально — фото 1327403Три новинки BMW — мощно и уникально
Три новинки BMW — мощно и уникально

BMW Motorrad объединилась с лучшими кастомайзерами Канады и создала три уникальных байка на базе R 18.

Три новинки BMW — мощно и уникально — фото 1327400Три новинки BMW — мощно и уникально — фото 1327403Три новинки BMW — мощно и уникально — фото 1327401Три новинки BMW — мощно и уникально — фото 1327402Три новинки BMW — мощно и уникально
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