BMW Motorrad объединилась с лучшими кастомайзерами Канады и создала три уникальных байка на базе R 18.

Ранее BMW Motorrad создала еще два интересных кастома на базе R 18, о которых мы писали. Эта модель появилась всего год назад и была представлена на «Мотовесне 2021», и уже успела стать популярной основой для кастомайзинга.

«Видение, мастерство и качество работы впечатляют, особенно если учесть, насколько молоды некоторые из кастомайзеров, — говорит представитель BMW Motorrad Роланд Стокер и один из разработчиков R 18. — Результат меня очень порадовал».

R 18 оснащается двигателем объемом 1802 кубических сантиметров — это самый мощный двухцилиндровый оппозитный двигатель из всех когда- либо устанавливавшихся на серийные мотоциклы. В сочетании с классическим дизайном, он делает байк идеальной основой для кастомайзеров, считает Стокер. И трудно это отрицать, глядя на очередные кастомы.

Джей Донован назвал свой байк R 18 Future Cafe. Выхлопные трубы кастома проходят выше двигателя, под сиденьем, бензобак был заменен, а передние и задние крылья обрезаны.

Ник Акоста создал R 18 Tattooed Chopper, а вдохновили его классические американские чопперы и татуировки. Выхлопная система была заменена, чтобы усилить звук, крепление для фары делалось вручную, а еще байк получил нестандартное сиденье.

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Роб Тиссен сделал R 18 Diamond Custom. Это длинный и приземистый драгстер бронзового цвета с модифицированными передними и задними крыльями. Его сиденье украшает ромбовидная прострочка, а эмблемы BMW выкрашены в золотой цвет, и завершает образ электронная выхлопная система.

Еще несколько интересных кастомов на базе других мотоциклов вы найдете здесь.

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Фото: BMW Motorrad, Chill_Ink Studio / Unsplash