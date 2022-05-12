Министерство внутренних дел России предлагает расширить полномочия инспекторов ГИБДД.

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Проект приказа МВД предусматривает право инспектора потребовать, чтобы водитель или пассажир вышел из автомобиля. Это может понадобиться при задержании автомобиля, а также в случае личного досмотра, отстранения водителя от управления или при проведении прочих процессуальных действий.

Если водитель или пассажир не выполнят законное требование инспектора ГИБДД, пишет Газета.ру, то на них может быть наложен штраф 2 тысячи рублей. Кроме того, их могут арестовать на 15 суток.

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Также в МВД хотят ввести новый метод выявления неисправностей транспортных средств на дороге — органолептический. Проще говоря, определять неисправности с помощью слуха, зрения, обоняния и на ощупь. Это позволит отправлять машины на внеочередной технический осмотр, даже если транспортное средство его недавно проходило и у водителя на руках есть диагностическая карта.

О том, что новый порядок возвращает проверки на дорогах и во что это может вылиться, мы уже писали.

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Фото: Александр Артеменков/ТАСС