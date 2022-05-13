Задержана банда угонщиков, работавших «под заказ»

Пробег у автомобилей-«жертв» должен был быть небольшим — 10–15 километров.

Материалы по теме Страховщики рассказали, какие автомобили угнать проще всего

Злоумышленники из Челябинска, как установили оперативники, получали заказ на угон недавно приобретенных владельцами автомобилей в Оренбурге — с пробегом всего 10–15 километров. Для этих машин изготавливали фальшивые номера, потом их перегоняли в Челябинск, а позже продавали гражданам соседнего государства. Какого именно, не уточняется, но по всей видимости, речь идет о Казахстане.

Доказанных фактов причиненного ущерба выявлено на 8 млн рублей. Однако есть основания предполагать, что злоумышленники могли быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным в период с 2019 по 2022 год в Республиках Башкортостан и Татарстан, сообщает МВД.Медиа.

Следователи подразделения МВД России «Оренбургское» возбудили пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство. Двое фигурантов заключены под стражу, еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Мероприятия проводились при участии Росгвардии. Расследование дела продолжается.

Сегодня особенно стоит задуматься о защите своего автомобиля и подобрать оптимальное средство — эффективное и при этом недорогое. Подробнее об этом — в материале нашего автора.



«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: Depositphotos