Впервые за историю применения камер фотовидеофиксации их стало меньше на дорогах. Но это временно.

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В 2021 году число камер на дорогах сократилось, отчитались в Научном центре безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Их стало меньше на 300 штук — из эксплуатации были выведены только мобильные комплексы (их осталось 3,2 тысячи штук). Количество стационарных комплексов не изменилось — 17,2 тысячи штук.

Всего же на сегодняшний день за водителями следят 20,4 тысячи комплексов фиксации нарушений. Но Минтранс планирует в 2022 году ввести в эксплуатацию новые камеры, а к 2030 году их количество увеличится на 5 тысяч штук.

Но меньше штрафов не стало. Наоборот. В 2021 году, как пишет «Коммерсантъ», камеры зафиксировали 160,8 млн нарушений ПДД, что пополнило казну на 104 млрд рублей. Для сравнения, в 2020 году камерами было зафиксировано 145 млн нарушений на 95 млрд рублей.

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Эксперты отмечают, что появлению новых камер на дорогах в ближайшее время может помешать дефицит электронных компонентов, вызванный сбоем поставок.

Также появятся камеры, ищущие угнанные автомобили и распознающие лица людей.

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Фото: Управление информационной политики правительства Ростовской области