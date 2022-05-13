Renault Fuego GTS, подаренный бывшим румынским диктатором Николае Чаушеску своей дочери Зое на ее свадьбу в 1983 году, вот-вот будет продан с молотка. Стартовая цена купе со столь необычной историей — всего 500 евро.
Эта версия купе GTS оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 96 л.с., механической коробкой передач (а не автоматической, как говорится в объявлении), имеет белый кузов и светло-коричневый тканевый салон. В объявлении нет информации о его пробеге, состоянии или о том, как он содержался.
Напомним, что режим Чаушеску был свергнут в декабре 1989 года, а он и его жена были казнены по решению суда. Их имущество, в том числе Renault Fuego GTS, было конфисковано Генеральной прокуратурой Румынии. Автомобиль был возвращен Зое Чаушеску и ее мужу в 1996 году. Затем он использовался для поездок за город — дочь диктатора и ее муж предпочитали ездить на Dacia 1310.
Зоя Чаушеску умерла от рака в ноябре 2006 года. Что было с купе с 2006 по 2022 годы — неизвестно.
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Фото: Artmark