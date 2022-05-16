Будущий Ларгус испытали «лосиным» тестом — журнал За рулем

Будущий Ларгус испытали «лосиным» тестом

Универсал отличается очень сильной недостаточной поворачиваемостью, и загнать его в вираж не так-то просто.

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Dacia Jogger, который в России должен стать новым Ларгусом, официально был представлен в сентябре прошлого года на автовыставке в Мюнхене. Сегодня это самый доступный семиместный автомобиль на европейском рынке, сочетающий в себе качества универсала, кроссовера и фургона.

Канал km77 на днях провел «лосиный» тест семиместного универсала из Румынии. Напомним, что делается это для того, чтобы определить, насколько хорошо автомобиль уклоняется от внезапно возникающего перед ним препятствия. Формально тест считается пройденным успешно, если машина объезжает препятствие на скорости 77 км/ч, не задев ни одного конуса.

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Однако Jogger даже близко не приблизился к этому показателю. Его лучший результат — 70 км/ч. Испытатели отметили очень сильную недостаточную поворачиваемость автомобиля.

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Jogger — самая большая модель в линейке Dacia. Ее длина составляет 4,55 метра, а объем багажника достигает 1819 литров, если сложить все сиденья, кроме водительского и кресла переднего пассажира. Автомобиль в Европе оснащается двумя трехцилиндровыми двигателями на выбор, но скоро появится и гибридная версия. Сказать, когда Jogger начнут выпускать в России, в свете последних событий проблематично.

Фото, видео: Youtube

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