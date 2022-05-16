МакАвто откроется снова

И уже скоро — через месяц. Но прежде сменит название.

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McDonald's вновь заработают в России с середины июня, но уже под новым брендом и не все (некоторые здания ресторанов были снесены — например, в центре Люберец). Рабочие места сохранятся, поставщики останутся теми же, и покупать еду можно будет, как и прежде, из автомобиля.

«McDonald's вернется в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название. В рамках решения McDonald's о выходе с российского рынка компания намерена продать все свои рестораны в России местному покупателю», — пишет ТАСС после беседы с представителем McDonald's.

Изменится не только название ресторанов, но и меню — компания запретит использовать фирменные названия блюд, хотя при этом они могут совершенно не измениться.

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«Компания намерена инициировать процесс по лишению всех этих ресторанов права на использование бренда, что повлечет за собой прекращение использования названия, логотипа, торговой марки и меню McDonald's. Компания сохраняет за собой свои товарные знаки в России», — говорится в релизе McDonald's.

В данный момент идет процесс продажи бизнеса — кто может его приобрести, пока не сообщается. Напомним, что рестораны компании закрылись с 14 марта.

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