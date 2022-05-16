Автомобили Москвич на заводе Renault: мнение экспертов

Специалисты транспортной отрасли высказались относительно новых перспектив завода Renault Russia.

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Правительство Москвы планирует возродить работу Московского автомобильного завода. Он известен тем, что производил легендарные автомобили «Москвич», а до последнего времени выпускал машины под маркой Renault. Иностранный собственник принял решение закрыть завод. Об этом в свое блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — сообщил Сергей Собянин.

Завод находится в Москве, на Волгоградском проспекте. Основной технологический партнер по возобновлению производства — КАМАЗ. В планах правительства Москвы и КАМАЗа возродить бренд «Москвич», а также возобновить производство современных российских легковых автомобилей, в перспективе электрических, на базе действующего завода.

Москвичам автомобильный завод знаком по большой и продолжительной истории — он был построен в 1929–30 годах, начинал с производства автомобилей Ford, затем на нем производили другие марки и модели. После, на протяжении нескольких десятков лет, здесь собирали легендарный отечественный «Москвич». С 1998 года завод сотрудничал с «Рено», и с конвейера два десятка лет сходили автомобили Renault Logan, Duster и Sandero.

Сейчас совместно с Минпромторгом РФ правительство Москвы работает над тем, чтобы большая часть комплектующих и деталей производилась на территории России, вместе решаются вопросы о локализации в Российской Федерации недостающих компонентов. Правительство Москвы и КАМАЗ выделят инвестиции для модернизации производства и локализации необходимых компонентов. Возрождение работы Московского автомобильного завода «Москвич» позволит и дальше производить качественные автомобили отечественного производства.

Транспортные эксперты поддержали передачу завода городу и возрождение бренда «Москвич».

Важно, что такой крупный автомобильный завод был передан и сохранен именно с транспортной точки зрения, а не передан девелоперам. Передача завода правительству Москвы позволит сохранить крупный автомобильно-производственный кластер на территории города. Технологические решения, безусловно, потребуют дополнительных инвестиций от города, но этот проект важен для города», — сказал Норайр Блудян, исполнительный директор ТАМА, завкафедрой «Автомобильные перевозки» МАДИ.

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Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок.нет»: «Возвращение бренда „Москвич“ — это удивительное событие. Эти автомобили — настоящее наследие города. Легендарные автомобили обожали сотни тысяч горожан, они были известны по всему миру. Правительство Москвы делает огромный шаг в сохранении исторического наследия столицы и страны в целом. Сохранение известного автомобильного бренда и дальнейшее развитие автомобилестроения — важный шаг в истории города».