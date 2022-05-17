В России разрешили выпускать машины Евро 0 без ABS и подушек

Это вынужденно возвращает автомобильную промышленность страны в 1988 год.

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Согласно новому постановлению Правительства РФ № 855 от 12 мая 2022 года «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», в России можно выпускать упрощенные автомобили без многих современных систем. Это вынужденная мера, обусловленная санкциями и перебоями в цепочках поставок.

Теперь в России можно сертифицировать автомобили без подушек безопасности, систем ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочных систем тормозов и систем стабилизации, преднатяжителей ремней безопасности...

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Что касается двигателей, то чистота их выхлопа может быть любой — от Евро-0 и выше. Но это не значит, что все автопроизводители начнут выпускать такие машины — документ лишь разрешает, а не предписывает.

Постановление Правительства РФ будет действовать до 1 февраля 2023 года.

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