В России разрешили выпускать машины Евро 0 без ABS и подушек

Согласно новому постановлению Правительства РФ № 855 от 12 мая 2022 года «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», в России можно выпускать упрощенные автомобили без многих современных систем. Это вынужденная мера, обусловленная санкциями и перебоями в цепочках поставок.
Теперь в России можно сертифицировать автомобили без подушек безопасности, систем ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочных систем тормозов и систем стабилизации, преднатяжителей ремней безопасности...
Что касается двигателей, то чистота их выхлопа может быть любой — от Евро-0 и выше. Но это не значит, что все автопроизводители начнут выпускать такие машины — документ лишь разрешает, а не предписывает.
Постановление Правительства РФ будет действовать до 1 февраля 2023 года.
- Аналогичные меры принимаются и в других странах.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Anastasiya Romanova / Unsplash