Чтобы не зависеть от России, автоконцерны переходят с палладия на платину

Автопроизводители активизируют усилия по сокращению использования палладия и увеличению количества платины из-за опасений по поводу поставок палладия из России, заявил в понедельник Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC).
На Россию сейчас приходится около 25–30% мировых поставок палладия и около 8–10% платины.
Нет никаких признаков того, что Россия собирается ограничить экспорт палладия, но поскольку спецоперация на Украине затягивается, все больше компаний могут бойкотировать российский металл, а правительства могут вводить ограничения, пишет «Рейтер».
«Усилия по замене палладия резко возросли», — сказал Тревор Рэймонд, глава исследовательского отдела WPIC. «При этом сумма экономии при таком переходе для автопроизводителя огромна. К этому добавились опасения по поводу доступности (палладия)».
При цене около 950 долларов за унцию (28,3 грамма) платина стоит примерно вдвое меньше, чем палладий. Автопроизводители ежегодно используют около 2,5–3 млн унций платины и около 8,5 млн унций палладия.
Напомним, что наибольшим спросом палладий пользуется в автомобильной промышленности, где его применяют вместе с платиной в катализаторах. Палладий находит большее применение в бензиновых двигателях, платина — в дизельных.
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