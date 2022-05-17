Чтобы не зависеть от России, автоконцерны переходят с палладия на платину

Автопроизводители уже давно бы начали использовать более дешевый металл, но резкий переход, увеличив спрос на платину, мог бы поднять цены.

Автопроизводители активизируют усилия по сокращению использования палладия и увеличению количества платины из-за опасений по поводу поставок палладия из России, заявил в понедельник Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC).

На Россию сейчас приходится около 25–30% мировых поставок палладия и около 8–10% платины.

Нет никаких признаков того, что Россия собирается ограничить экспорт палладия, но поскольку спецоперация на Украине затягивается, все больше компаний могут бойкотировать российский металл, а правительства могут вводить ограничения, пишет «Рейтер».

«Усилия по замене палладия резко возросли», — сказал Тревор Рэймонд, глава исследовательского отдела WPIC. «При этом сумма экономии при таком переходе для автопроизводителя огромна. К этому добавились опасения по поводу доступности (палладия)».

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При цене около 950 долларов за унцию (28,3 грамма) платина стоит примерно вдвое меньше, чем палладий. Автопроизводители ежегодно используют около 2,5–3 млн унций платины и около 8,5 млн унций палладия.

Напомним, что наибольшим спросом палладий пользуется в автомобильной промышленности, где его применяют вместе с платиной в катализаторах. Палладий находит большее применение в бензиновых двигателях, платина — в дизельных.

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