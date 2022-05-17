Создавался он по заказу Минпромторга и скоро заменит иностранные моторы.

Авиадвигатель ПД-8 скоро начнут устанавливать на самолеты SSJ-100 и Бе-200. То есть он заменит французско-российский двигатель SaM-146. Стендовые испытания агрегата закончены и скоро должен начаться его серийный выпуск.

На разработку двигателя ушло три года. Это агрегат тягой 8 тонн (1 тонна здесь равняется примерно 7500 л.с.) — двухконтурный турбовентиляторный двигатель нового поколения. Эн экономичней предшественника, дешевле в эксплуатации и соответствие всем экологическим стандартам. Но главное, он полностью сделан в России — в нем нет ни одной иностранной детали.

«Уже сегодня здесь полным ходом идет производство лопаток газотурбинных двигателей, необходимых как для новых ПД-8, так и для наземных энергетических установок. Производящиеся здесь конструкции соответствуют лучшим мировым образцам. На предприятии освоены сложные технологические процессы монокристаллического литья — инновационное производство ориентировано на ежегодный выпуск более чем 600 тысяч литых заготовок лопаток турбины — причем не только для российских, но и для иностранных агрегатов. Литейное производство создано в Рыбинске в рамках реализации федеральной программы Минпромторга России. На заводе установлено отечественное оборудование ПАО »Электромеханика”», — рассказали в Минпромторге.

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Первый испытательный полет на двигателях ПД-8 должен состояться в начале 2023 года. Далее начнется разработка двигателя сверхбольшой тяги — ПД-35, который будет устанавливаться на широкофюзеляжные самолеты, типа Ил-96-400.

Фото: Минпромторг

Видео: Youtube