Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero — журнал За рулем

Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero

Фирменный черный металлик, спойлер, оригинальная отделка салона, премиальные функции, 150 сил. Дилеры получат такие машины в июне.

Материалы по теме
Зачем я купил этого «китайца» — владельцы о Geely Coolray

Российский офис Geely объявил о скором появлении у компактного кроссовера еще одной версии — речь идет о специальной серии Coolray Nero, «которая призвана подчеркнуть эксклюзивный дизайн автомобиля, благодаря элементам декора черного цвета в спортивном стиле». Версия преимущественно ориентирована на молодую аудиторию и служит ответом бренда на автомобильную моду и запросы целевой аудитории.

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиян

Кузова Nero окрашиваются фирменным черным металликом Ink Black, корпуса зеркал получили отделку под карбон, в черном цвете выполнены и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски особого дизайна.

Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero

Образ дополнен оригинальным спойлером с эмблемой в виде буквы S красного цвета, металлической накладкой с логотипом Coolray Nero на кромке заднего бампера и эмблемой Nero на двери багажника. Также версию отличают тонированные задние стекла. А в салоне — оригинальные коврики с логотипом серии и кресла с комбинированной спортивной отделкой.

Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero

Новая комплектация включает полностью светодиодную оптику, панорамную крышу со сдвижным люком, функции бесключевого доступа в салон и дистанционного запуска двигателя. Помимо этого машина оснащена 7-дюймовой панелью приборов, мультимедиа-дисплеем диагональю 10,25 дюйма и атмосферной подсветкой интерьера. Из систем безопасности производитель выделяет контроль слепых зон и круговой обзор.

Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero

Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero

Техническая начинка — с 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Материалы по теме
Останавливается завод, делающий китайские кроссоверы для России

Сообщается, что версия будет доступна у дилеров Geely уже в июне. Ближе к этому времени будет объявлена и цена. Комплектации Coolray, представленные в РФ, сейчас оцениваются производителем в цену от от 2 299 990 до 2 659 990 рублей (прибавка от 813 000 до 873 000 рублей.

  • В начале мая российскую линейку Geely настигло подорожание — в частности, Coolray, в зависимости от версии, подорожал на суммы от от 813 000 до 873 000 рублей.
  • «За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: Geely

Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero

Фирменный черный металлик, спойлер, оригинальная отделка салона, премиальные функции, 150 сил. Дилеры получат такие машины в июне.

Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero — фото 1333717Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero — фото 1333719Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero — фото 1333715Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero — фото 1333720Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero
Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero

Фирменный черный металлик, спойлер, оригинальная отделка салона, премиальные функции, 150 сил. Дилеры получат такие машины в июне.

Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero — фото 1333717Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero — фото 1333720Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero — фото 1333719Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero — фото 1333715Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero
Наше новое видео
Новый Chery Tiggo 8: всего 6 изменений и 2 повода для беспокойства
Лада Веста б/у и новая — в чем разница?
Самые доступные японские внедорожники: большой тест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров434
Оцените материал
0:0

Отзывы о Geely Coolray

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: