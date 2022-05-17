Кроссовер Geely Coolray получил специальную версию Nero

Фирменный черный металлик, спойлер, оригинальная отделка салона, премиальные функции, 150 сил. Дилеры получат такие машины в июне.

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Российский офис Geely объявил о скором появлении у компактного кроссовера еще одной версии — речь идет о специальной серии Coolray Nero, «которая призвана подчеркнуть эксклюзивный дизайн автомобиля, благодаря элементам декора черного цвета в спортивном стиле». Версия преимущественно ориентирована на молодую аудиторию и служит ответом бренда на автомобильную моду и запросы целевой аудитории.

Кузова Nero окрашиваются фирменным черным металликом Ink Black, корпуса зеркал получили отделку под карбон, в черном цвете выполнены и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски особого дизайна.

Образ дополнен оригинальным спойлером с эмблемой в виде буквы S красного цвета, металлической накладкой с логотипом Coolray Nero на кромке заднего бампера и эмблемой Nero на двери багажника. Также версию отличают тонированные задние стекла. А в салоне — оригинальные коврики с логотипом серии и кресла с комбинированной спортивной отделкой.

Новая комплектация включает полностью светодиодную оптику, панорамную крышу со сдвижным люком, функции бесключевого доступа в салон и дистанционного запуска двигателя. Помимо этого машина оснащена 7-дюймовой панелью приборов, мультимедиа-дисплеем диагональю 10,25 дюйма и атмосферной подсветкой интерьера. Из систем безопасности производитель выделяет контроль слепых зон и круговой обзор.

Техническая начинка — с 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями.

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Сообщается, что версия будет доступна у дилеров Geely уже в июне. Ближе к этому времени будет объявлена и цена. Комплектации Coolray, представленные в РФ, сейчас оцениваются производителем в цену от от 2 299 990 до 2 659 990 рублей (прибавка от 813 000 до 873 000 рублей.

В начале мая российскую линейку Geely настигло подорожание — в частности, Coolray, в зависимости от версии, подорожал на суммы от от 813 000 до 873 000 рублей.

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Фото: Geely