В России унифицируют электронные компоненты для автопрома — журнал За рулем

В России унифицируют электронные компоненты для автопрома

Это позволит увеличить серийность и обеспечить эффективность проектов.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил сегодня, что Россия унифицирует базовые радиоэлектронные компоненты для автопрома. И что решение об этом приняли еще в марте совместно с представителями отрасли.

«Самое главное, наверное, что стоит отметить, — это мы в марте месяце, собрав основных автопроизводителей и наших производителей радиоэлектроники, пришли к общему решению по унификации базовых радиоэлектронных компонентов для того, чтобы увеличить серийность и обеспечить эффективность проектов», — передает слова министра РИА Новости.

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Ранее мы писали, что правительство рассматривало идею увеличения бюджетного финансирования для Фонда развития промышленности, чтобы тот мог выдать больше льготных займов производителям автокомпонентов на замещение импортной продукции. Даже называли сумму такой поддержки — 30 млн рублей.

Фото: Depositphotos

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