Видео самого неудачного дрифта в мире

В такие моменты лучше находиться за прочным и высоким бетонным ограждением.

Материалы по теме 20 километров в заносе. А вам слабо?

Эффектный маневр управляемого заноса, он же дрифт, — не самый безопасный. В любой момент что-то может пойти не так даже у опытного спортсмена, что и случилось с водителем Infiniti, выступающим на одном из фестивалей.

Видео начинается с удара задней части автомобиля о бетонное ограждение, поэтому сложно сказать, что именно пошло не так. От удара автомобиль разворачивает, и он ударяется о бетон передней частью. Затем машина встает на два колеса из-за повернутых вправо (к барьеру) колес и начинает скакать по ограждению. Если бы это были кольцевые гонки, такого бы не произошло — колеса смотрели бы в поворот (влево), а не из него, как при дрифте.

Материалы по теме Эта оптическая иллюзия до смерти пугает водителей

Кажется, что водитель по непонятным причинам продолжает давить на педаль газа и игнорирует педаль тормоза. В итоге переднее колесо лопается, фары гаснут, а бампер отваливается. Тоже эффектно, но неприятно и обидно.

Хорошо, что авария произошла в самом подходящем для этого месте — на оборудованном треке, где зрители находятся за бетонным ограждением.

Фото, видео: YouTube